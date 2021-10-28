Владимирская мэрия нашла деньги для расселения аварийного дома на улице Разина

Дом на улице Разина. Фото с портала Google Карты.

Владимирские депутаты вновь помогли мэрии решить ряд квартирных вопросов горожан. На очередном совете, прошедшем из-за коронавируса в онлайн-режиме, народные избранники распределили деньги, в том числе одобрили выделение средств на расселение жителей барака на улице Разина.

Кого расселить, а кого нет

Напомним, жители двухэтажного дома, построенного семьдесят с лишним лет назад и признанным аварийным еще в 2014 году, должны были переехать в новое жилье в этом году, но не сложилось. Для них просто не смогли купить квартиры – ни застройщики, ни риэлторы не готовы продавать жилье по социальной цене, которая почти в два раза ниже рыночной. И самих жителей не устраивало получить компенсацию деньгами, на которые они не смогут приобрести квартиру. В итоге обитатели восьми частных и пяти социальных квартир обратились в суд, который обязал администрацию незамедлительно расселить жильцов, предоставив им квартиры не меньше тех, что имелись. Всего на это потребуется почти 30 миллионов бюджетных денег, часть из них уже есть, а недостающую сумму – около 11 с половиной миллионов рублей – решили добавить за счет выросших доходов казны. Депутаты такой подход одобрили единогласно, согласившись, что квартиры подорожали, а значит, надо искать выход. А сами жители надеются, что их все же расселят до холодов, поскольку просто боятся оставаться в ветхом доме зимой.

Дополнительные деньги нужны и на расселение аварийных домов на улице Лакина и на Суздальском проспекте, правда, там суммы меньше. А вот часть денег – почти 22 миллиона рублей – пришлось вернуть в областной бюджет. На эти деньги планировалось расселить два аварийных дома - №17 на улице Летне-Перевозинской и №15 на улице Гагарина. Увы, не получилось: сейчас по этим домам идут судебные тяжбы, в первом случае решается вопрос о принудительном изъятии земельного участка, во втором – о расселении. 150-летний дом на улице Гагарина, в котором до революции жил поэт Александр Безыменский, признан аварийным, сейчас там живет пенсионер и ветеран труда, предоставить которому комфортное жилье требует прокуратура. До конца года споры, скорее всего, не закончатся, поэтому субсидию из областного бюджета вернут в «белый дом», а городскую часть – шесть миллионов – потратят на уличное освещение, на которое эти деньги изначально и предназначались.

Дом №15 на улице Гагарина, где, согласно сведениям краеведов, жил поэт Александр Безыменский. Фото с портала Google Карты.

Прибылью можно не делиться

Вообще горсовет в очередной раз прошел без лишних споров и вопросов. Депутаты единодушно прониклись сложной ситуацией в МУП «ЖКХ» и разрешили предприятию не делиться прибылью с бюджетом. Раньше они перечисляли в казну 10% от прибыли, но депутаты посчитали, что предыдущий год был трудный, денег нет, сложно платить зарплату людям, а значит, делиться не обязательно.

Зато в городской казне нашли деньги на подготовку к зиме – более двенадцати миллионов на покупку зимней резины. Изначально эти средства в бюджете не были предусмотрены, но как отметил заместитель главы городской администрации Сергей Литвинкин, у «Центра управления городскими дорогами», который чистит город зимой, 169 машин, колеса для них давно не обновляли, не хватает 334 шины. Депутаты решили поддержать эту покупку, отметив, что скачок цен на все, в том числе автомобильные принадлежности, они тоже заметили.

Впрочем, одно из решений депутатов порадует школьников: для гимназии №23 область безвозмездно передала оборудование, стоившее почти двести тысяч, для создания лаборатории роботов. В ближайшее время ученики начнут осваивать технику.