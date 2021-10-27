Владимирцы активно бронируют места на корпоративы, несмотря на запреты дискотек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупные владимирские кафе и рестораны уже активно готовятся к новому году, предлагая горожанам и туристам разнообразные банкетные программы с угощениями, конкурсами, караоке, и, конечно, дискотеками. Хотя последние, по действующему указу губернатора, до сих пор запрещены. Однако, видимо, об этом предприниматели забыли. А может, стараются не вспоминать.

Так или иначе, свободные даты в декабре разлетаются, как горячие пирожки. Владимирцы заметно устали от ограничений и масочного режима и хотят весело встретить наступающий год.

- У нас осталось всего пять свободных дат на декабрь, владимирцы активно бронируют удобные для них дни. Кстати, всех предупреждаем, что желательно иметь при себе сертификат о вакцинации. Но если его нет, то мы решим эту проблему, - заверили в одном крупном развлекательном комплексе.

А вот в другом известном заведении с допуском на корпоратив — строго. Пустят только при наличии QR-кода.

- Ситуация с заболеваемостью сейчас непростая, поэтому пока мы предварительно записываем всех желающих попасть на корпоратив. Если вдруг все закроют, то в течение двух недель мы готовы вернуть деньги, - подчеркнули в ресторане.

Еще в одной сети заведений пояснили, что пока не понимают, по какой схеме следует работать в предстоящие ноябрьские и новогодние праздники — какая должна быть посещаемость и нужны ли сертификаты и справки о перенесенном ковиде. Все эти вопросы рестораторы намерены задать врио губернатора Александру Авдееву уже в ближайший четверг, 28 октября, когда состоится встреча главы региона с предпринимателями.

Что касается позиции областного управления Роспотребнадзора, то там говорят, что так далеко они не загадывают. Могут лишь прогнозировать на неделю.

- При самых благоприятных обстоятельствах, при снижении заболеваемости, могут разрешить 50-процентную наполняемость и вход при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки, - считает официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. - Но если ситуация будет и дальше стремительно ухудшаться, то не исключаю введение дополнительных ограничений.

К слову, в прошлом году при введенных ограничениях и запрете дискотек и караоке корпоративы проводились «подпольно», а владимирцев заставляли их посещать. Жалобы неоднократно поступали в Роспотребнадзор. И тогда ведомство выступало с инициативой привлекать к ответственности не только кафе и рестораны, где проходил праздник, но и руководителей предприятий, участвовавших в корпоративах. Однако власти региона не поддержали ее.