Во Владимире около ДДЮТ нашли редкую орхидею

Парк, где нашли орхидею. Фото Полины Артюх.

Редкие растения поздней осенью горожане обнаружили в так называемом Парке счастливых, известном и как Козий парк – бывшие коллективные сады около ДДЮТ, которые посадили в 60-х годах прошлого века молодые владимирцы. Волонтеры и энтузиасты своими силами старались привести заброшенные сады в порядок, сохранить зелень, убрать мусор, как-то облагородить пространство. Они устраивали там пикники и субботники. Их труды оказались вознаграждены необычной находкой.

- В Парке счастливых обнаружены орхидеи! Дремлик широколистный! Хорошая такая популяция - после 55 штук перестала считать. Растут они как раз на том участке, который мы отвоевали у застройщика ЖК «Факел». Подозреваю, что и за строительным забором, который поставили этой осенью, они есть тоже. Этот вид диких орхидей - обитатель широколиственных лесов. То, что дремлик цветет в нашем парке, говорит о ценности экосистемы, сложившейся за полвека здесь, в центре города. Дело в том, что дремлик развивается только в симбиозе с грибами. Первый побег с листьями появляется на 9-й год его жизни. А зацветает растение - в 10-11 лет! После этого при благоприятных условиях может цвести каждый год, а может «спать» от 2 до 7 лет. Живет дремлик широколистный не менее 30 лет. На фото вы видите засохшие цветы и семенные коробочки. Орхидеи цвели этим летом! – делится впечатлениями от необычной находки горожанка Полина Артюх. - Как получилось, что обнаружены они не в период цветения, а сейчас? Все просто: растения высотой около 40 см были скрыты кленовым подлеском. Теперь, когда листья с деревьев облетели, характерные силуэты орхидей стали заметны. Зафиксировала их боковым зрением, проходя по аллее, и не поверила своим глазам сначала: «Да ну, какие тут могут быть орхидеи»… Однако вернулась. Проконсультировалась с ботаниками, загрузила фото на inaturalist.org. И да, это дремлик широколистный (другое название - дремлик лесной). Охраняется на территории 32 заповедников России, в национальном парке «Плещеево озеро». Даже представить страшно, что эту прекрасную популяцию в Парке счастливых могли закатать в асфальт под спортплощадки и парковки.

Кстати, специалисты согласны, что дремлик широколистный - растение редкое и появление его фактически в центре города заслуживает внимание.

Орхидея. Фото Полины Артюх.

- Скорее всего, это орхидное растение, этот экземпляр похож на дремлик, но чтобы точно определить любое растение нужна фаза цветения, когда хорошо видны соцветия, стебель, листья, тогда растение определяется на 100%. Сейчас уже поздняя осень, растение отмирает, поэтому наверняка сказать сложно, хотя внешне похоже. Но листья близкородственных орхидных имеют схожие размеры и строение. Если это правда дремлик, то нужно помнить, что растение редкое, под охраной, как и многие виды орхидных. Очень интересная находка, тем более, если это центр нашего города, - отмечает Руслан Жуков, доцент института биологии и экологии ВлГУ.

Кстати, охраняемые и исчезающие растения во Владимире можно встретить и в нескольких других местах, например, на территории заброшенных заводов. Там, как выясняется, можно отыскать не только мусор, но и исчезающие цветы.

- Например, на улице Гастелло на территории бывшего завода «Упрогресс» и рядом произрастают два вида орхидных рода ятрышниковых. Также там растет ландыш майский. В городе встречаются редкие растения. Конечно, не во дворах домов, а там, где покос травы не ведется – на территориях заводов, заброшенных парков. Там охраняемые растения всегда произрастают, хоть и небольшими популяциями, - отмечает Руслан Жуков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Осенью на особо охраняемых природных территориях во Владимирской области ещё можно увидеть цветущие растения:

1. Мягковолосник водный (Stellaria aquatica)

2. Вереск (Calluna vulgaris)

3. Посконник коноплёвый (Eupatorium cannabinum)

4. Погремок поздний (Rhinanthus serotinus)

5. Горечавка лёгочная (Gentiana pneumonanthe)

6. Зубчатка обыкновенная (Odontites vulgaris)

7. Синяк обыкновенный (Echium vulgare)

8. Коровяк черный (Verbascum nigrum)

9. Болотница игольчатая (Eleocharis acicularis)

10. Кульбаба осенняя (Scorzoneroides autumnalis)