Владимирский ковидарий для рожениц переехал в Областную больницу

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На днях сразу несколько жительниц Владимира, готовящихся стать мамами, сообщили о ситуации с закрытием акушерского отделения патологии беременности №2 Областной клинической больницы. Якобы его перепрофилируют под инфекционный госпиталь, а куда денутся беременные — пока непонятно.

Следует пояснить, что отделение патологии беременности при областной клинической больнице — уникально. Здесь помогают женщине стать мамой вопреки серьезным диагнозам. Сюда кладут женщин, которым жизненно необходим круглосуточный контроль врачей, например, после ЭКО или при угрозе выкидыша. А еще в этом отделении помогают женщинам в зрелом возрасте выносить ребенка.

- Отделение патологии — это не просто место, где лечат. Это место, где семьям дарят долгожданного ребенка, где будущие мамы получают всю необходимую помощь, и их осматривают профильные специалисты. Тысячи женщин благодарны врачам отделения за то, что стали мамами. Многие, прежде чем попасть в патологию, уже отчаялись. Там по девять месяцев девочки лежат с кровотечением, но им помогают вынашивать малышей. Врачи, в частности заведующая отделением Наталья Михайловна Денисова, совершают чудо! - подчеркивает Елена, одна из жителей Владимира.

В департаменте здравоохранения Владимирской области подтвердили, что родильный дом на базе Областной больницы действительно перепрофилируют под ковидарий.

- С 20 октября была прекращена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в родом ОКБ, и с 25 октября там открылось отделение для оказания помощи беременным, роженицам и родильницам с новой коронавирусной инфекцией, - сообщил официальный представитель областного департамента здравоохранения Андрей Трохин.

При этом роддом №2 города Владимира, который с 2020 года был главным «ковидным роддомом» региона, теперь вернется к обычной работе — с 20 октября сюда прекратили госпитализировать беременных и рожениц «с признаками ОРВИ, гриппа и бронхита», а с 25 октября полностью закрыли ковидарий. Такую «рокировку» специалисты облздрава объясняют тем, что количество рожениц с коронавирусом возросло.

Что касается судьбы женщин, которые находились в ОКБ на сохранении и наблюдении или еще только собирались туда попасть, то в департаменте региона сказали, что всех рожениц распределят.

- Женщины с акушерской патологией будут направляться в Областной перинатальный центр. А если патология не связана с акушерско-гинекологической помощью, их направят в обычное профильное отделение, - объяснил Андрей Трохин.

При этом в самом Областном перинатальном центре заверили, что будущим мамам не нужно беспокоиться — все будет в порядке.

- На качестве оказания медицинской помощи такой перевод не скажется никоим образом, - заверила главный врач Областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Владимирской области Надежда Туманова. - Перепрофилирование это временное, ведь ковид никого не щадит. Мы имеем такое же отделение патологии — оно не уникальное. Мы оказываем помощь по всем нормативам и стандартам, которые одинаковы для всех родильных домов.

По словам Надежды Тумановой, по состоянию на 25 октября к ним перевели четырех женщин из роддома ОКБ. Все они будут получать специализированную помощь силами сотрудников областного перинатального центра, никаких дополнительных специалистов для этого не потребуется.

- Штат акушеров-гинекологов у нас полностью укомплектован, и наши врачи ничуть не хуже, - говорит Надежда Туманова.

По словам главного внештатного акушера-гинеколога региона, сами доктора из роддома ОКБ вполне могут обратиться к ней, если имеют желание, чтобы подежурить или временно поработать в перинатальном центре — подменные врачи нужны всегда. Однако пока никто из них такого желания не изъявлял.

Как долго будет закрыт роддом на базе ОКБ, в облздраве пока не уточняют — все зависит от ситуации с коронавирусом.