Реальная экономия: как меньше платить за проезд в городском транспорте Владимира

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Общественный транспорт остается, пожалуй, самым недорогим способом передвижения по городу. Впрочем, городские троллейбусы, автобусы и маршрутки могут быть еще дешевле. Только в сентябре пассажиры городского и пригородного транспорта Владимира сэкономили больше 5 миллионов рублей, расплачиваясь за проезд национальной платежной картой «Мир». Только представьте, если к этому способу экономии добавить еще несколько? Бесплатным проезд, конечно, не станет, но заметно подешевеет.

Транспортные карты: выбираем тариф

Расплачиваться за проезд транспортной картой не только удобно, но и выгодно. Главное, грамотно подобрать тариф для использования. Например, тариф «Электронный кошелек» удобен для тех, кто хочет быть максимально свободным в выборе маршрута и времени поездки. Закидываете любую сумму и ездите без ограничений, главное, вовремя пополнять карту. Тариф «Электронный проездной билет» подходит для тех, кто точно знает свой маршрут и количество поездок. Чем чаще ездите, тем меньше платите за проезд. Есть еще один вариант - «Электронный проездной билет нижегородской канатной дороги» - это серия тарифов на определенное количество поездок, которая позволяет экономить до 30%.

Скидок много не бывает

Иногда мы скептически относимся к различным акциям и скидкам, хотя они действительно помогают сэкономить. Акция, во время которой для держателей карт «Мир» любого банка проезд в общественном транспорте Владимира и области стоит на 4 рубля дешевле, проходит до 31 декабря 2021 года. Так что еще есть возможность снизить расходы на дорогу до работы, учебы и обратно. Скидка доступна на территории всего региона в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы проехать по сниженной стоимости, достаточно приложить карту национальной платежной системы «Мир» к валидатору. Сумма поездки списывается со счета сразу с учетом скидки 4 рубля - 20 рублей вместо 24. Кстати, только за один месяц действия акции, в сентябре, число оплат национальными платежными картами в общественном транспорте Владимирской области выросло почти в 2 раза.

На электричках - с выгодой

Если вы пользуетесь электричками, обязательно заведите Единую карту для оплаты проезда в пригородных электропоездах и городском транспорте «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании». На карту можно записать абонементы для поездок на электропоездах - это хороший способ сэкономить для пассажиров, которые регулярно ездят на работу, учёбу или на дачу на электричках. Кроме того, пассажирам доступна бонусная программа перевозчика. Расплачиваться Единой картой можно не только в электричках, но и в городском транспорте, используя тариф «Электронный кошелек» и «Электронный проездной».

Не забываем про льготы

Во Владимире действует специальная «Карта школьника», пользоваться которой удобно, а оформить - просто. Она не только дает льготы при поездках в школу, на кружки и спортивные секции, но и служит электронным кошельком. Расплачиваться «Картой школьника» можно еще и в школьном буфете. Студенты вузов во Владимире могут оформить «Карту студента», которая позволяет оплачивать проезд на пригородных и городских маршрутах на территории всей Нижегородской области со льготой в 50% от стоимости поездки.