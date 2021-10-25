Каникулы в пандемию: чем заняться владимирским школьникам c 26 октября по 7 ноября

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщают в городском управлении образования, осенние каникулы в большинстве школ города начнутся 25 октября. Чтобы не скучать на каникулах, для ребят приготовили увлекательные квесты, спектакли и многое другое. Все мероприятия, как уверяют чиновники, пройдут с соблюдениям необходимых требований в условиях ограничений.

Смотрим, ищем, мастерим

Спектакль «Алиса в стране чудес» в сочетании с игровой программой заинтересуют младшеклассников. Побывать на представлении можно 25-28 октября в 10.30. Увы, количество мест ограничено – максимум 150 человек за раз.

Квест-программа «Тайны музейных предметов» заинтересует юные пытливые умы, поможет проявить таланты сыщиков и узнать много нового о предметах старины. Поиграть можно 27 октября в 10.30. Опять же есть ограничения – не более 50 человек.

Кто не любит мастер-классы? Тем более что на них можно смастерить и забрать с собой смешную открытку «Медвежонок», собственноручно расписанную деревянную лопатку или цветок из гофрированной бумаги с сюрпризом – конфетой внутри. Кроме того, участников ждет увлекательная программа в музее «Светелка». Мастер-классы пройдут 25, 27 и 28 октября в 10.30. Прийти может по 30 человек.

Где: ДДЮТ (улица Мира, 8).

Цена билета: от 100 рублей.

Телефон для записи: 8(4922)36-59-13.

Я поведу тебя в музей!

Кто сказал, что лекции – это скучно? Совсем нет, особенно если речь идет о криминалистике! «Метод Герасимова. От истории до криминалистики» заинтересует подростков. Встреча в рамках «Музейного лектория» 27 октября в 15.00 посвящена рассказу об уникальной методике воссоздания внешнего облика человека на основе костных скелетов, разработанной Михаилом Герасимовым, советским ученым с мировым именем. За свою практику ученый восстановил облик более 200 представителей древнего населения, включая сунгирцев, и выполнил свыше 20 портретов исторических персон, среди которых Андрей Боголюбский, Иван Грозный, Тамерлан, Ярослав Мудрый, адмирал Ушаков, немецкий поэт Фридрих Шиллер. О гении научной реставрации, о людях Сунгиря и тайне скульптуры Андрея Боголюбского - в лекции Сергея Васильева.

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Есть в музее развлечения и для ребят помладше: каждый день во время каникул можно отправиться в «Путешествие в каменный век» и узнать, как жили люди в палеолите, добыть огонь, увидеть мамонта, выяснить в «Старорусской школе», как учились дети в допетровской Руси и написать свое имя писалом на восковых дощечках. А «Русском доме» принести воду коромыслом и попробовать заготовить дрова. «В гостях у прабабушки» ребята узнают, как воспитывали детей в семьях интеллигентов начала XX века, познакомятся с особенностями столового этикета, а прогуливаясь по «старому городу», увидят Большую Московскую улицу в начале прошлого века, где их встретит чиновник с рассказом о своей нелегкой доле, смогут заглянуть в хранилище банка, выяснят, какие фильмы показывали в первом кинотеатре «Ампир» и многое другое.

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Где: ВСМЗ (улица Большая Московская, 58).

Цена билета: от 100 рублей.

Послушать сказки и насладиться музыкой

Удивительный концерт-экскурсия «Чародейка-балалайка» расскажет, откуда берет свое начало история оркестров народных инструментов, как назывался самый первый оркестр, какие народные инструменты играют в нем роль «первых скрипок». Юные любители музыки смогут приобщиться к самым древним и самым народным инструментам: балалайка, гусли, баян, домра и послушать, как в исполнении оркестра русских народных инструментов даже знакомые произведения начинают звучать абсолютно по-новому.

Где: Концертный зал им. С.И. Танеева (проспект Ленина, 1), 7 ноября в 12.00.

Цена билета: от 200 рублей.

На литературном перформансе «Сказки, рассказанные ночью» прозвучат необычные, яркие, фантастические и загадочные истории разных авторов, разных стран и народов, которые озвучат и оживят актеры театра в эту ночь. В камерном зале легко погрузиться в волшебную атмосферу удивительных историй.

Где: Малая сцена ГДК (улица Горького, 69), 4 ноября в 20.00.

Цена билета: бесплатно.

Найти путь к себе

В этом ребятам поможет спектакль «Независимость» - это история о современных подростках, которые после окончания школы ищут свой путь, на котором встречаются различные препятствия: непонимание, негативное общественное мнение, различные соблазны. Как найти свой путь, не потеряться, выбрать правильную дорогу? В постановке попробовали дать рецепт, заверив, что изменения начинаются с действий, главное - отправляйтесь в путь, двигайтесь шаг за шагом, чтобы не упустить возможности, которые перед вами открываются!

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Где: ОДК (улица Диктора Левитана, 4), 25 октября в 14.00.

Цена билета: 200 рублей.