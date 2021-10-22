Владимирцы пожаловались в Минздрав на отсутствие врача-онколога в первой городской поликлинике

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Владимира, которым поставили диагноз «рак», собрали подписи и направили письмо в Минздрав. В нем они рассказывают о непростой ситуации, сложившейся в первой городской поликлинике на улице Ново-Ямской.

Дело в том, что несколько лет назад там работал врач-онколог, а сейчас его место вакантно. И людям с диагнозом приходится идти за направлением на анализы и обследования к терапевту. Учитывая сложную обстановку с коронавирусом и ОРВИ, попасть к участковому врачу практически нереально. Записи к нему нет, приходится по несколько часов сидеть в общей очереди, а это для онкобольных очень опасно. После химиотерапии организм ослаблен, и иммунитет не способен сопротивляться вирусам.

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- Кроме того, терапевт не компетентен назначать лечение онкобольным, так как не имеет должного образования и опыта работы с людьми с диагнозом, - уверена жительница областного центра Маргарита Мищенко. - Расскажу на своем примере — я сильно заболела простудой, естественно обратилась к терапевту. Он выписал мне лекарство, из-за которого у меня пошли метастазы, пришлось снова проходить курс химиотерапии. Ну, и вообще, терапевт, незнакомый с диагнозом, начинает о нем расспрашивать, лишний раз вызывая негативные эмоции больного.

В первой городской больнице, действительно, сложная кадровая ситуация. Судя по информации с официального сайта, не хватает не только онколога, но и терапевтов, невролога, оториноларинголога, эндоскописта, медсестер, лаборантов, фельдшера.

В ситуации с онкологом есть несколько вариантов решения проблемы. Поликлиника может заключить договор с другим медицинским учреждением, где есть данный специалист. И тогда онкопациенты смогут наблюдаться у него не по прописке. Однако из-за большой загруженности не все больницы согласны на это.

Тогда в облздраве советуют обратиться к терапевту, чтобы тот выдал направление к онкологу. А значит сидеть в часовых очередях, как ни крути, придется. Посмотрим, как отреагируют на ситуацию в Минздраве.