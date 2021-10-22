Владимирская мэрия не смогла расселить два аварийных дома из-за подорожавших квартир

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Владимирские депутаты на совместном заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку и комитета по бюджетной и налоговой политике рассмотрели ряд финансовых вопросов. Один из них касался возвращения в областной бюджет солидной суммы – почти 22 миллиона рублей. Вернуть деньги придется из-за того, что мэрия не сумела расселить два аварийных дома, один из которых находится на улице Разина. Как объяснил начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник, жители ветхих домов просто отказались от предложенных субсидий, а купить квартиры им тоже не удалось – на деньги, предусмотренные на это в бюджете, приобрести жилье нереально.

- С февраля цены выросли в два раза, люди хотят получить сегодняшними деньгами, а не вчерашними, - отметил он.

Сейчас споры рассматриваются в судах и разрешить их до нового года вряд ли получится, поэтому деньги придется вернуть области. А часть средств, выделенных на расселение из городского бюджета, тоже перераспределят и направят на уличное освещение – откуда их собственно и взяли. Речь идет о сумме в почти семь миллионов рублей.

Кстати, двухэтажный дом на улице Разина, жители которого не нашли общий язык с мэрией, стоит более 70 лет, аварийным его признали еще в 2014 году, а расселить должны были в этом. Для его жителей пытались купить шесть квартир, но желающих продать жилье владимирцам не нашлось. Причина – финансовый вопрос. Сегодня квадратный метр жилья во Владимире стоит под 70 тысяч рублей, и это речь не идет про элитное жилье, а только про квартиры с социальной отделкой. А администрация могла купить их лишь по цене 37 тысяч рублей за «квадрат». Неудивительно, что это предложение не интересует ни застройщиков, ни риэлторов. Чиновники считают, что решить проблему помогла бы дифференциация стоимости социального квадратного метра в регионе. Понятно, что в областной столице квартиры стоят дороже, поэтому во Владимире ее нужно поднять, а, например, в Меленках, понизить. Правда, добиться этого могут только областные власти.