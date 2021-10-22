Во Владимирской области стало меньше пневмоний от ковида

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Во Владимирской области становится все больше заболевших коронавирусом, многих увозят в больницы в тяжелом состоянии. За прошлую неделю рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах.

Чаще всего болеет трудоспособное население от 30 до 49 лет (прирост составил 32,9 процента), на втором месте — старшее поколение от 50 до 64 лет (27,5 процента от всех заболевших), третье место у пенсионеров от 65 лет и старше, замыкает «рейтинг» молодежь от 18 до 29 лет (9,2 процента).

- Особенностью является быстрый прирост числа заболевших. Этот показатель выше, чем в прошлом году. В первую очередь, эта проблема связана с вакцинацией населения. Основная масса заболевших — те люди, которые своевременно не сделали прививку, - отметила Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Если в прошлом году коронавирус накрывал волнами и приходил сначала в большие города, то на этот раз подъем заболеваемости одномоментный — во всех городах страны. При этом в ведомстве отмечают, что пневмонии от ковида становится меньше — это как раз результат вакцинации.

Поэтому пути борьбы с коронавирусом всего два — выработка коллективного иммунитета и ввод ограничений. Многие крупные города вводят QR-коды, переводят 30 процентов работников на «удаленку» и вводят режим самоизоляции для пенсионеров.

- Но эти меры действуют и у нас! Напомню, что на сегодняшний день запрещено проведение дискотек, караоке и праздников с 23 до 6 часов, посещение фудкортов лиц младше 16 лет без сопровождения, 30 процентов работников (беременные, люди с хроническими заболеваниями и старшего возраста) должны быть переведены на дистанционную работу. А людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Этих ограничений никто не отменял! И введение QR-кодов у нас не за горами. Поэтому лучше сделать прививку, - подчеркнула Марина Колтунова.

Что касается дополнительных выходных с 30 октября по 7 ноября, то в ведомстве подчеркивают, введение нерабочей недели — это не дополнительный отдых. Нужно максимально разорвать контакты и провести эти дни дома.