Владимирские полицейские спокойнее чувствуют себя в компании с дружинниками

Фото с сайта администрации города Владимира.

Добровольные народные дружины не остались в советском прошлом, а вполне существуют и сегодня. Появившись во Владимире в 1959 году, они сегодня насчитывают 191 человека из 350 тысяч жителей. Впрочем, чиновники отмечают, что это немало – еще три года назад дружинников было всего 159.

Активнее всего следить за порядком жаждут жители Октябрьского района – там дружинников аж 56, в Ленинском районе – 52, во Фрунзенском - 49 человек. Еще 28 дружинников относятся к ГИБДД, а шесть - к ВЛГУ, все они из студентов. Времена, когда в добровольные дружины шла активная молодежь, прошли: сейчас средний возраст владимирского дружинника – 43 года. Но и это, как отмечают в мэрии, уже прогресс: три года назад в среднем дружинникам было по 51 году. Чиновники верят, что скоро дружины опять помолодеют: в последнее время их стали пополнять студенты колледжей. Неожиданно, но среди дружинников большинство – женщины: 54% против 46% мужчин. И это с учетом того, что последний раз ряды добровольцев в конце августа пополнили трое представителей сильного пола.

Фото с сайта администрации города Владимира.

При этом добровольцы патрулируют криминальные районы города вместе с полицией, составляют административные протоколы и стирают нарконадписи по городу. За полгода они провели 245 патрулей, остановили 192 административных правонарушения и поучаствовали в 41 агитмероприятии. Кстати, как оказалось, это не дружинникам спокойнее ходить с полицией, а правоохранителям – с ними.

- С народными дружинниками полицейские чувствуют себя увереннее, меньше претензий по поводу нарушения прав граждан, - отметил Андрей Леонтьев, начальник управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией городской администрации.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Никаких наград за добровольную помощь полиции дружинникам не положено, но деньги на них все же выделяют – 130 тысяч в этом году. Эти средства идут на страховку дружинников – вдруг их покалечат хулиганы, также им стараются давать возможность бесплатно ходить в спортзалы.