В областном бюджете заложат деньги на юридическую помощь льготникам, не получившим лекарств

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19 октября состоялось заседание комитета по социальной политике и здравоохранению, на котором опять обсуждали проблему получения льготных лекарств в 33 регионе.

Теперь депутаты решили подойти к вопросу с другой стороны – раз решить окончательно проблему получения льготниками лекарств не получается, то может быть стоит хотя бы упростить жизнь людям, попавшим в такую ситуацию. Представители комитета предлагают скорректировать законодательство и обеспечить льготникам бесплатную юридическую помощь.

Дело в том, что зачастую сейчас единственным способом выбить положенные по закону лекарства от чиновников является обращение в суд. Но это все упирается в финансовые затраты. Поэтому представители комитета и предлагают компенсировать их. То есть в бюджете будет закладываться определенная сумма на работу профессиональных юристов, которые проконсультируют и подготовят все необходимое для обращения в суд. Парламентарии считают, что в нынешней ситуации такая мера очень востребована.

- Раз уж государство – в данном случае, областной департамент здравоохранения – допустило нарушение права людей на льготное обеспечение медикаментами, то обязанность власти хотя бы помочь людям компенсировать затраты. Иного пути возмещения расходов, кроме как обращение в суд, к сожалению, не существует. Но для этого надо грамотно составить заявление, собрать и подать документы. Все это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть нашего законопроекта, – пояснил один из авторов документа, председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков.

Напомним, что начало года для многих льготников, получающих бесплатные лекарства, стало тяжелым испытанием. Переход на новую – централизованную систему выдачи медикаментов – задумывался как усовершенствование, а на деле привел к настоящему коллапсу. С огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные льготники, взрослые инвалиды и родители маленьких пациентов. Количество рецептов на отложенном обслуживании оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение сроков ввода единой цифровой платформы. Дошло до того, что во Владимирской области не всегда могут получить лекарства даже диабетики, чего вовсе никогда не было.

К настоящему моменту законопроект полностью подготовлен и после одобрения профильным комитетом будет вынесен на утверждение общего состава ЗС. Планируется, что это состоится на ближайшем заседании 28 октября.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один законопроект, за принятие которого ратуют члены социального комитета, предусматривает оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- Сегодня любой санаторий, любой детский лагерь не принимает без отрицательного теста на COVID-19. Бесплатно их не делают в принципе. Если родители своим детям это исследование оплачивают, то для воспитанников детских домов требования по ПЦР – запретительная мера, поскольку денег на это нигде не заложено. Законопроект предусматривает опекунам и организациям для детей-сирот возмещение из областного бюджета расходов на проведение исследования, – пояснил Сергей Бирюков.