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Общество21 октября 2021 1:00

В областном бюджете заложат деньги на юридическую помощь льготникам, не получившим лекарств

Если не получается выдавать медикаменты вовремя, то хотя бы надо возместить затраты на судебные издержки, считают депутаты ЗС Владимирской области
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

19 октября состоялось заседание комитета по социальной политике и здравоохранению, на котором опять обсуждали проблему получения льготных лекарств в 33 регионе.

Теперь депутаты решили подойти к вопросу с другой стороны – раз решить окончательно проблему получения льготниками лекарств не получается, то может быть стоит хотя бы упростить жизнь людям, попавшим в такую ситуацию. Представители комитета предлагают скорректировать законодательство и обеспечить льготникам бесплатную юридическую помощь.

Дело в том, что зачастую сейчас единственным способом выбить положенные по закону лекарства от чиновников является обращение в суд. Но это все упирается в финансовые затраты. Поэтому представители комитета и предлагают компенсировать их. То есть в бюджете будет закладываться определенная сумма на работу профессиональных юристов, которые проконсультируют и подготовят все необходимое для обращения в суд. Парламентарии считают, что в нынешней ситуации такая мера очень востребована.

- Раз уж государство – в данном случае, областной департамент здравоохранения – допустило нарушение права людей на льготное обеспечение медикаментами, то обязанность власти хотя бы помочь людям компенсировать затраты. Иного пути возмещения расходов, кроме как обращение в суд, к сожалению, не существует. Но для этого надо грамотно составить заявление, собрать и подать документы. Все это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть нашего законопроекта, – пояснил один из авторов документа, председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков.

Напомним, что начало года для многих льготников, получающих бесплатные лекарства, стало тяжелым испытанием. Переход на новую – централизованную систему выдачи медикаментов – задумывался как усовершенствование, а на деле привел к настоящему коллапсу. С огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные льготники, взрослые инвалиды и родители маленьких пациентов. Количество рецептов на отложенном обслуживании оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение сроков ввода единой цифровой платформы. Дошло до того, что во Владимирской области не всегда могут получить лекарства даже диабетики, чего вовсе никогда не было.

К настоящему моменту законопроект полностью подготовлен и после одобрения профильным комитетом будет вынесен на утверждение общего состава ЗС. Планируется, что это состоится на ближайшем заседании 28 октября.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один законопроект, за принятие которого ратуют члены социального комитета, предусматривает оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- Сегодня любой санаторий, любой детский лагерь не принимает без отрицательного теста на COVID-19. Бесплатно их не делают в принципе. Если родители своим детям это исследование оплачивают, то для воспитанников детских домов требования по ПЦР – запретительная мера, поскольку денег на это нигде не заложено. Законопроект предусматривает опекунам и организациям для детей-сирот возмещение из областного бюджета расходов на проведение исследования, – пояснил Сергей Бирюков.

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