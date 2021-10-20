Владимирцы жалуются на запах гари и дыма

Свалку потушить быстро не удалось, так как мусор горит на глубине. Фото ОНФ по Владимирской области.

Уже несколько дней горожане активно в соцсетях жалуются на задымление в Ленинском районе. Впрочем, по словам владимирцев, гарь ощущается и в центре, и на улице Нижняя Дуброва. Люди признавались, что ужасный запах дыма, непрекращающийся несколько дней, их просто напугал, страшно было выйти с детьми на улицу.

- На улице Диктора Левитана за железнодорожными путями горит свалка. Соседи звонили 112, им сказали, что все тушат. А по факту мы просто задыхаемся тут. Окна открыть невозможно. Уже кашель начался! Головные боли. А свалка все дымит и дымит! – пожаловалась горожанка Наталья Швецова.

На проблему обратила внимание не только она. По словам жителей, едкий дым появился из-за несанкционированной свалки на улице Элеваторной около ключика, гореть которая начала еще 15 октября. В городской администрации признались, что знают о проблеме и работают над ней. И хотя площадь возгорания относительно небольшая – около ста квадратных метров, дыма было много и потушить мусор сразу не удалось.

- Причина появления запаха гари и дыма – горение свалки на большой глубине. Затушить все единовременно сложно. Приходится экскаватором поднимать горящий мусор и проливать его снизу. Пожарные расчеты и спасатели тушат уже вторые сутки. В том числе и ночью. Предположительно, локализация будет завершена 19 октября, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, как отмечают чиновники, несанкционированные свалки в этом районе появляются достаточно регулярно, в последний раз ее ликвидировали в конце прошлого года. Сейчас возбуждено уголовное дело, полиция ищет виновного. Когда его обнаружат, то обратятся в суд, чтобы заставить убрать свалку либо компенсировать расходы по ее ликвидации.

Интересно, что это не первый случай, когда жители Ленинского района задыхаются от дыма. Два года назад горожане жаловались на дым от завода в «Яме» (тогда прокуратура нашла нарушения), а летом вонь принесла в Юго-Западный район свалка в пригородах Владимира.