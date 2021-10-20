Во Владимире на ремонт дорог в 2021 году потратили больше 395 миллионов рублей

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Несмотря на начавшийся сезон дождей, рабочие продолжают ремонтировать дороги. Денег на обновление асфальта было выделено немало. Самая большая сумма — 250 миллионов рублей была выделена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом чиновники из мэрии сообщили депутатам горсовета на заседании комитета по жизнедеятельности 19 октября.

На эти деньги были отремонтированы дороги на улицах Нижняя Дуброва, Дзержинского, Мира, Суздальском и Октябрьском проспектах, на Судогодском шоссе, на улице Горького. Также обновлено больше трех километров автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово» и почти 1,4 километра трассы от М-7 «Волга» до Содышки.

Сейчас продолжаются ремонты на автодороге Ладога-Лунево и на улице Красноармейской от проспекта Строителей до улицы 9-го Января. Объекты обещают сдать до 25 октября.

- Небольшие проблемы возникли с ремонтом на улице Егорова. Сейчас там уложена треть асфальта. Подрядчик говорит, что работам помешали погодные условия. Но в ближайшее время они возобновятся. Завершить обещают к 1 ноября, - доложил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов. - К этому же времени должны отремонтировать мост по улице Мира на повороте к Дворцу детского (юношеского) творчества.

Кроме того, началась установка двух светофоров. Первый будет установлен на пересечении Судогодскому шоссе и автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», а второй - на пересечении улиц Добросельской и Егорова. Завершатся работы к концу октября.

Еще один транш — 132,6 миллиона рублей был выделен по программе «Дорожное хозяйство Владимирской области». Всего планируется отремонтировать 42 объекта общей протяженностью 14,8 километра.

Сейчас обновляют асфальтовое покрытие на улицах Разина, Ставровская, тротуар в районе дома №23 на проспекте Строителей. Делают дорогу в районе домов №2 и 6 по Суздальскому проспекту с установкой консолей с дублирующими знаками и восстановлением покрытия тротуара, дорогу по улице Сакко и Ванцетти, внутриквартальную дорогу в районе домов №4а и 4-б по улице Мира с ремонтом тротуара, автодорогу в районе домов №2 и 4 по улице Диктора Левитана с ремонтом тротуара.

Из городского бюджета было выделено 13 миллионов на ямочный ремонт. Все работы были завершены весной и летом.