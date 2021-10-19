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Общество19 октября 2021 1:00

В год своего тысячелетия Суздаль станет новогодней столицей России

В Суздале надеются после празднования юбилея увеличить доходы от туризма до 100 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Суздальский Кремль зимой очень красив, так что Новый год здесь праздновать одно уовольствие.

Суздальский Кремль зимой очень красив, так что Новый год здесь праздновать одно уовольствие.

Фото: Александр УТКИН

Суздаль продолжается готовиться к празднованию тысячелетия, которое будет в 2024 году. Перед масштабным празднованием город ждет настоящая перезагрузка.

В минувшие выходные врио губернатора Александр Авдеев побывал в Суздаль и провел совещание по подготовке и проведению праздника. В частности, он сообщил, что 2024-й год город встретит как Новогодняя столица России. За зимними праздниками последует целый ряд крупных и ярких мероприятий, куда съедутся миллионы гостей со всего света. Значит им должно быть интересно и удобно.

Александр Авдеев посетил Суздаль в выходные.

Александр Авдеев посетил Суздаль в выходные.

- В ближайшие годы город должен преобразиться, и не только для туристов, но и для жителей. В планах - новая школа и модернизация библиотеки, создание парковок, организация современного освещения улиц, благоустройство территорий и многие другие мероприятия, призванные создать комфортные условия для людей, - подчеркнул Александр Авдеев.

На сегодняшний день в городском парке имени 950-летия Суздаля открыта современная площадка для занятий спортом. Установлены 12 тренажеров для воркаута, включая шесть профессиональных, которые можно встретить в дорогих фитнес-залах. Также на территории есть столы для уличного пинг-понга, скамейки для отдыха и велопарковки. И это лишь первый этап развития большой спортивной зоны. В этом году также должны построить скейт-зону, памп-трек и большую велодорожку.

Новые туристические направления

Преображать Суздаль намерены вплоть до 2030 года. Концепция включает в себя комплексное обновление города: сохранение памятников архитектуры, коих немало, развитие общественных пространств, строительство социальной и транспортной инфраструктуры, а также создание единого дизайн-кода.

Пожарная часть - гастромаркет. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

Пожарная часть - гастромаркет. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

По словам авторов проекта, несмотря на то, что Суздаль является уникальным городом-памятником, он воспринимается как рядовой небогатый российский райцентр. Поэтому туристы останавливаются в нем всего на один день.

Кстати, что касается туризма, то сейчас преобладает культурно-познавательный. А необходимо развивать и другие направления. В частности, авторы концепции предлагают добавить лечебно-оздоровительный, экологический, детский и образовательный туризм.

Проект благоустройства центра Суздаля. Так задумывает его КБ "Стрелка".

Проект благоустройства центра Суздаля. Так задумывает его КБ "Стрелка".

Для этого планируется в городе создать оздоровительный центр со спа-зоной и массажными кабинетами, экологические тропы, объекты агротуризма для знакомства туристов с продуктами сельского хозяйства и детские развивающие центры.

Три облика одного города

Развитие города архитекторы разделили на три части. Суздаль древнерусский включает в себя развитие пешеходных маршрутов вдоль реки Каменки и исторических земляных валов, создание амфитеатра со смотровой площадкой, формирование комфортной среды исторических слобод и реактивация пешеходной жизни центра и главной площади.

Пешеходный маршрут вдоль реки. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

Пешеходный маршрут вдоль реки. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

Торговом-купеческим Суздаль станет, если полицию, прокуратуру, администрацию перенести в современный город, а административные здания наполнить туристическими функциями.

В современной части города планируется укрепить основную ось развития вдоль бульвара Всполье, построить таунхаусы, частные дома и создать социальную инфраструктуру (школы, дороги, парки).

Территории слобод. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

Территории слобод. Так задумывает проект КБ "Стрелка".

Согласно прогнозам, благодаря стратегии доходы Суздаля от туризма увеличатся в пять раз. Сейчас туризм ежегодно приносит казне города 18 миллионов рублей, после реализации проекта предполагается до 100 миллионов рублей. В туристической и смежных сферах планируется сформировать условия для создания более 550 рабочих мест.

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