Женщины Владимира предпочитают становиться мамами после 30 лет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГСы Владимирской области проанализировали, в каком возрасте становятся родителями жители региона. Как оказалось, средний возраст мам и пап подрос.

Папа - в 70 лет

Владимирки чаще всего рожают с 30 до 34 лет – таких набралось 844 за третий квартал этого года, на втором месте находятся мамы в возрасте 25-29 лет – их 690, третье и четвертое место занимают мамы в возрасте 18-24 и 35-39 – 481 и 437. Самой возрастной маме в регионе исполнилось 49 лет, а всего женщины 40-49 лет стали мамами за последние три месяца 101 раз. Увы, в области опять прибавилось несовершеннолетних мам – аж 24. Четверым из них только исполнилось 15 лет, пяти – 16, остальные – семнадцатилетние. При этом только четверо из маленьких мам замужем, хотя отцы всех детей совершеннолетние. Кстати, восемнадцать юных родительниц зарегистрированы во Владимирской области, остальные приезжие. Во втором квартале в регионе несовершеннолетних мам появилось меньше – 22, но одной из них было всего четырнадцать, а все, кроме одной, маленькие мамы были владимирскими.

Отцами владимирцы тоже стать не спешат. Чаще всего папами жители региона становятся в 30-34 года – их 819 человек, в 25-29 лет – 534, в 35-39 лет – 508, 40-49 – 242 жителя. При этом мужчины готовы становиться отцами и в более старшем возрасте. Так в возрасте 50-59 лет 21 человек стали отцами, а трое – аж в возрасте 60-70 лет. При этом несовершеннолетних пап в регионе не зарегистрировали.

При этом в области растет число многодетных семей. Хотя в последнее время большинство родителей решились на первого (881 семья) и второго (1034 семьи) ребенка, число многодетных семей за три месяца увеличилось на 600 с лишним. 484 из них решились на третьего ребенка, 124 – на четвертого, 40 – на пятого, 12 – на шестого, 8 – на седьмого, по две семьи «пошли» за девятым и десятым малышом, четыре семьи – за восьмым, а одна – за тринадцатым карапузом.

Детей больше, жителей меньше

При этом Владимирская область продолжает терять жителей. По данным Владимирстата, за этот год регион потерял более пятнадцати с половиной тысяч жителей (в 2020 году за этот же срок речь шла только о 13 с небольшим тысячах). По сравнению с январем-июлем 2020 года число родившихся увеличилось на 0,9%, умерших - на 16,4%, разница в 2,7 раза: за семь месяцев родилось 5709 малышей, умерло 15575. При этом смертность растет во всех группах, в том числе среди детей до года – скончалось 37 малышей, коэффициент детской смертности увеличился на 5,0% и составил 6,3 умершего на 1000 родившихся. Число смертей в регионе растет, начиная с марта, при этом пик пока пришелся на июль.

Но не только избыточная смертность причина того, что Владимирская область теряет жителей: люди предпочитают уезжать за пределы региона. За январь-июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 716 человек. По сути, из десяти тысяч уезжает как минимум девять человек. Большинство предпочитают переезжать в пределах России, в том числе перебираются в соседние регионы. Из стран, куда перебираются владимирцы, чаще всего встречается Армения, Украина и Таджикистан.