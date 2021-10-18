Владимирцы тратят 40% дохода на еду

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Как подсчитал Владимирстат, в среднем доходы жителей Владимирской области в 1 квартале 2021 года составили 23957 рублей в месяц и уменьшились по сравнению с 1 кварталом 2020 года на 10,1%. На городского жителя приходится 25098,7 рубля, что на 12,8% меньше, чем в 1 квартале 2020 года, на сельского – 19866,8 рубля, что на 4,7% больше. Денежные доходы при этом составляют 91,2% от данной суммы, натуральные – 4%, еще 4,8% приходится на израсходованные сбережения и займы.

При этом формально зарплаты растут - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии составила 36805,5 рубля, в том числе в июле 37410,1 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 9,6% и на 9,4%. Но, как оценивают специалисты, реальная зарплата в регионе упала и составила 94% по сравнению с прошлым годом. Правда, по мнению чиновников, владимирцы все равно не бедствуют: среднедушевой доход в регионе практически в два раза выше прожиточного минимума.

Потребительские расходы домашних хозяйств владимирцев в среднем составили 15860,4 рубля в месяц на члена домашнего хозяйства - это на 12,8% выше, чем в 1 квартале 2020 года. При этом горожане тратят в 1,2 раза больше сельчан. Около 40% семейного дохода уходит у нас на еду, чуть больше трети доходов идет на непродовольственные товары, на оплату услуг 26,6% от семейного бюджета. А вот расходы на еду вне дома и алкоголь в регионе незначительны – 1,3% и 0,9% соответственно. При этом сельчане вообще не тратятся на походы в кафе и бары, зато чуть больше тратят на спиртное, а горожане же на походы в кафе выкладывают 1,6% бюджета.

Теперь подробней о самой большой статье расходов владимирцев – еде. Сейчас на нее в среднем владимирские семьи тратят почти шесть тысяч на человека – на 7,3% больше, чем в прошлом году. Большую часть составляют затраты на покупку мяса и мясопродуктов – 28,3%, молока и молочных продуктов – 15,7%, хлебобулочных изделий и круп – 14,6%, фруктов и орехов – 6,5%, рыбы и морепродуктов – 6%, овощей – 5,6%.

Если брать абсолютные цифры, то на непродовольственные товары в среднем жители области тратят 5313,2 рубля в месяц на человека (почти на 23% больше, чем в прошлом году), на коммуналку - 4216,7 рубля в месяц на человека.

КСТАТИ

Больше всего в регионе зарабатывают финансисты и страховщики – их средняя зарплата в этом году 58641,1 рублей. На втором месте деятели науки - 49367,4 в среднем. На третьем – специалисты, занимающиеся поставкой газа, электричества и кондиционированием воздуха со средней зарплатой 46664 рублей. В списке владимирцев с самыми высокими зарплатами и сотрудники обрабатывающих производств - 43348,9 в среднем.

А вот меньше всех зарабатывают администраторы – чуть больше 19 тысяч рублей в среднем, работники сферы образования – около 20 тысяч, а также сотрудники гостиниц – в районе 24 тысяч рублей.