На книжный фестиваль во Владимире приедет автор «Умной собачки Сони»

Андрей Усачев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Проведение книжных фестивалей в областном центре не редкость. Вспомним хотя бы, какой популярностью пользовался «Бу!Фест». Однако в этом году владимирцев ждет более масштабное культурное событие — книжный фестиваль «Китоврас», гостями которого станут российские писатели, критики, издатели, просветители и культурологи.

Фестиваль будет проходить три дня — с 22 по 24 октября. Его площадкой станет Владимирская научная библиотека.

- В город впервые приедут номинанты и лауреаты главных литературных премий России — известные писатели, критики и детские авторы. Издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов порадуют читателей на ярмарке книжными новинками по низким ценам. Горожане также смогут познакомиться с теми, кто пишет и издает книги в нашем городе, - рассказывает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

На книжной ярмарке более 40 российских издательств представят свои новинки, а в лекториях пройдут открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. В программе «Китовраса» выступят писатели Александр Снегирев, Евгения Некрасова, Павел Басинский, Майя Кучерская, Алексей Варламов, поэты Дмитрий Воденников и Андрей Родионов, детские авторы Андрей Усачев (автор серии рассказов об умной собачке Соне), Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов, книжные иллюстраторы Ольга Ионайтис и Ольга Монина, автор просветительских курсов о музыке Ляля Кандаурова, литературный критик Константин Мильчин, основатель проекта о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов и другие.

Фото Владимирской областной научной библиотеки.

Изюминкой фестиваля станет выступление актера театра и кино Александра Олешко. Он прочитает сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета «Мелодион» в Центре классической музыки, а на сцене Областного дворца культуры московский театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.

- Я уверен, это будет хороший и интересный фестиваль. Владимир — это сказочный город, город со своей неповторимой легендой, книжные события здесь нужны и будут востребованы. Мы сделали разнообразную и яркую программу для читателей всех возрастов. Всех призываю провести эти три осенних дня в областной библиотеке, - сказал Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Китоврас» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

И еще один важный момент, связанный с пандемией. Для участия в фестивале посетителям старше 18 лет необходимо предъявить действующий QR-код о проведенной вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

КОНКРЕТНО

Узнать о времени и работе площадок можно на официальном сайте фестиваля.