От граненого стакана до сунгирки: вспоминаем сувениры, которые увозят туристы из Владимира

Фото с сайта ВСМЗ.

На этой неделе во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике начали продавать новые сувениры – граненые стаканы. Тут мы и подумали, а что еще туристы могут прихватить, уезжая от нас в память о владимирской земле.

Старинная марка на холодильник

Пожалуй, самые удивительные и интересные сувениры придумывает владимирец Михаил Самойлов. Несколько лет назад он уже презентовал духи с запахом денег и медовухи, вишни и хлеба, владимирскую азбуку, настольную игру с известными владимирцами, открытки-сунгирки с разными рисунками, которые обновляются каждый год с помощью владимирских художников.

Сунгирки. ФОто предоставлено артелью Дядя Миша.

Среди новинок – коллекция открыток «Шалопаи», которая посвящена главной улице города - Большой Московской. На ней можно найти видных в той или иной сфере владимирцев, например, рок-музыканта Тимофея Копылова, предпринимателя Ирину Залевскую, уличного художника Мишкина или дирижера Артема Маркина. Согласитесь, именно люди «правят» городами, создавая имидж городу. Самое интересное в этой серии — соединить открытки. Тогда вы увидите улицу Большую Московскую от начала и до конца.

Открытки улицы Большая Московская. Фото артели Дядя Миша.

Еще один необычный сувенир — марка, выпущенная в 1958 году (в тот год Владимир пышно праздновал 850-летие). Ее у нас продают в форме магнита на холодильник. Но если хочется, то можно ее вынуть и приклеить на конверт, отправляя весточку другу.

Марка. Фото артели Дядя Миша.

Адрес: улица Девическая, 3. Магазин «Твоя моя».

Граненый стакан не желаете?

Вернемся к граненому стакану. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике предлагают купить его в брендированной упаковке с буклетом. Легенда о его происхождении связана с именем Петра I, якобы именно он дал стакану «путевку в жизнь» словами «осанист и по руке в пору». Также существует версия, что граненый стакан создала известный скульптор Вера Мухина, автор знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», вторая легенда гласит, что авторство принадлежит Казимиру Малевичу.

В 1936 году, впервые в СССР, на Гусевском хрустальном заводе было налажено производство граненых стаканов полностью механизированным способом, без использования ручного труда.

С началом Великой Отечественной войны линии по производству стаканов были остановлены и демонтированы. Завод перешел на выпуск военных заказов. 25 ноября 1943 года на заводе возобновили производство, и стакан стал неотъемлемым атрибутом советского быта на долгие годы.

Адрес: улица Большая Московская, 58.

Кусочек обоев и «Новая Заря»

Необычные сувениры можно найти и в недавно открытом «Музее непридуманных историй». Всем гостям на память здесь дают небольшие обрезки обоев, которыми оклеены стены, на обороте стоит печать музея. Маленькие посетители смогут забрать фигурки муми-троллей, а гурманы узнают рецепт рахат-лукума, которым угощают всех без исключения.

Муми-тролли. Фото музея непридуманных историй.

Выбрать сувенир близким и друзьям тоже не составит труда — можно купить винтажную брошь из Великобритании, коллекционную тарелку начала 80-х годов из США и даже парфюм от легендарной «Новой Зари».

Кстати, не забудьте зайти в уникальный «Музей ложки» и купить в сувенирной лавке необычный столовый прибор и отправить открытку. Уверены, вам понравится!

Адрес музея ложки: улица Октябрьская, 4.

Адрес музея непридуманных историй: улица Ильича, 8.