Школьные велопарковки, резные лавочки и дизайнерские люки: каким школьники хотят видеть Владимир

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Владимир постоянно пытаются улучшить и обновить. Владимирскому театру драмы, сгоревшему в прошлом году, обещают редизайн, заброшенные сады у ДДЮТ ждет превращение в современный парк, реновация коснулась не только парка «Добросельский» - на очереди преображение парка «Загородный», а мэрия вынашивает планы расширить пешеходную зону в центре города, ограничив движение около Золотых ворот.

Не хватает лавочек

Но теперь и у школьников спросили, что, по их мнению, стоит изменить в древнем Владимире. Конкурс «Владимир – город будущего» проводит школа архитектуры и дизайна «Ардиз» при поддержке администрации города. Ученикам 8-11 классов предложили создать эскизы и макеты, которые отражали бы новое видение городских пространств (парков, скверов, городских площадей , жилых комплексов), учитывали бы аспекты социальной и культурной значимости. Кроме того, от ребят ждали оригинального исполнения, удобства, безопасности и экологичности. Но если говорить проще, то подростков попросили с помощью рисунков и макетов ответить на вопрос: какими вы хотите видеть эти территории в будущем, чтобы они были красивы, удобны, интересны и безопасны для жителей города?

Фото взято из группы «Промдизайн Кванториум 33» в vk.com.

Активное участие в проекте приняли ребята из регионального «Кванториума». Они выявили актуальные урбанистические проблемы города и постарались найти их решение. Так Сафина Сафутдинова предлагает украсить водосточные трубы Кукольного театра героями славянской мифологии, Лиза Бастрикова и Маша Носкова хотят сделать арт-объект у подножия Козлова вала, который служил бы удобной скамейкой и рассказывал о внутреннем устройстве вала. Дмитрий Домахин представил проект дизайнерского технического люка, который необходимо установить в исторической части города Владимира, а команда дизайнеров Александры Лычагиной представила макет зоны отдыха для Центрального парка города Владимира. Также среди идей участников конкурса – создание велопарковки для школы №2, установка электролавочки около завода «Электроприбор», создание резных деревянных лавочек для Боголюбовского луга, где смогут отдохнуть и полюбоваться видами туристы и жители.

Фото взято из группы «Промдизайн Кванториум 33» в vk.com.

«Ребенок должен быть вовлечен в жизнь города»

Мнение владимирцев, видевших работы, не всегда восторженные: кто-то считает, что детей направляли педагоги – слишком чувствуется «рука взрослого». Кто-то считает, что детские работы все равно не воплотят в жизнь, а значит, зачем все это? Но урбанисты из сообщества «Владимир будущего» оценили старания школьников.

Фото взято из группы «Промдизайн Кванториум 33» в vk.com.

- Авторы макетов — ученики средних и старших классов. Работы кажутся немного наивными, но во внимании к деталям им не откажешь. Это в чем-то озорная точка зрения, которой иногда не хватает нам, взрослым, во время работы над городской средой.

Мало делать города безопасными и комфортными для детей — для юных горожан они должны стать чем-то своим, родным. Такое возможно только если ребенок с ранних лет вовлечён в развитие пространства вокруг и может увидеть то, что он придумал.

Фото взято из группы «Промдизайн Кванториум 33» в vk.com.

Вспомните про шотландский Ньюбург. Там взрослые превращают детские рисунки рождественских украшений в иллюминацию и развешивают на улицах. После такого школьникам сложно не гордиться собой и своим городом, - считают они.

Фото взято из группы «Промдизайн Кванториум 33» в vk.com.

Кстати, привлечение школьников к преображению родного города – актуальная идея, особенно с учетом того, что Владимирская область ежегодно теряет жителей, в том числе за счет миграции молодежи. По статистике, каждый второй владимирский школьник мечтает хорошо сдать ЕГЭ и уехать учиться в Москву, Питер или хотя бы Нижний Новгород. И многим это удается: учителя отмечают, что около 30% выпускников отправляются поступать в вузы других городов.

Посмотреть макеты и эскизы школьников можно на третьем этаже «Северных торговых рядов». Выставка будет работать до 25 октября.