Владимирским школьникам не грозит переход на дистанционку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области вводят новые ограничения в связи с ростом числа заболевшим коронавирусом. Страдает, в первую очередь, опять общепит.

Покажи мне QR-код

С 15 октября во Владимирской области начинают действовать QR-коды для посещения развлекательных заведений, кафе и ресторанов, фитнес-центров. Ввести их планировали еще летом, потом дату переносили. При этом в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что летом на введении таких кодов они не настаивали: считали, что акцент нужно сделать на массовой вакцинации. Но сейчас ситуация изменилась: теперь Роспотребнадзор считает, что введение QR-кодов в регионе необходимо и откладывать их появление снова нельзя. Естественно, другие ограничения при этом тоже сохранятся: масочный режим и максимальный запрет на массовые мероприятия. Кстати, владимирцам еще повезло по сравнению с жителями Карелии: там код нужен даже для посещения поликлиники.

Зато вводить в регионе локдаун и массово переводить школьников на дистанционное обучение не планируют. «Удаленку» будут применять точечно, то есть закрывать отдельные классы, если одновременно заболело более 20% учеников. При этом такое решение может принять сам директор.

- Всеобщая дистанционка нам не грозит. Но если дети ушли на дистанционку, это не значит, что они могут гулять. Они должны сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции. Задача родителей, - проследить за этим, - предупреждает Марина Колтунова.

Штрафам быть

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают – остановить инфекцию можно двумя путями: разорвать цепочку передачи (иначе говоря – не общаться между собой) и создать иммунную прослойку, вакцинируя всех и вся. Сейчас в области выделено 14 групп жителей, которые обязаны привиться от коронавирусной инфекции, в основном это люди, работа которых связана с общением и взаимодействием с людьми. Например, сотрудники общепита, парикмахеры и педагоги. Задача работодателя – привить 60% сотрудников. Увы, справляются с этим не все. Проверки Роспотребнадзора за неделю показали, что не привили положенного количества сотрудников шесть организаций, в том числе школа, парикмахерская, салон красоты, управляющая компания и гостиница. Сейчас в отношении них начаты административные расследования. Еще два предприятия общепита и одну торговую точку накажут за непредставление информации о количестве привившихся работников, возбуждены административные производства.

- Мы сталкиваемся с подтасовкой данных, когда на бумаге одна цифра привитых, а по факту другая, - отмечает официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова, призывая к честности. Тем более, что такое жульничество грозит штрафами.

Впрочем, деньгами наказывают не только предприятия, но и самих жителей. Так владимирские туристы, вернувшись из-за границы, должны в течение трех дней загрузить на портал Госуслуг тест на коронавирус. Делают это не все, поэтому за последнюю неделю в отношении забывчивых возбудили 19 производств, 50 дел рассмотрено судами, сумма штрафов перевалила за полмиллиона.