От 60 и старше: владимирские реанимации заняты пожилыми пациентами

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Во Владимирской области медики бьют тревогу: число заболевших коронавирусом растет четвертую неделю, 14 октября в регионе установлен новый антирекорд – 275 заболевших за сутки. При этом у нас болеют больше, чем в среднем по стране. И хотя коронавирус косит жителей всех возрастов, в больницы и в реанимации в тяжелом состоянии попадают в основном люди старшего возраста.

- В категории «65+» 25,7% заболевших, в возрасте 50-64 – 25,2%, 30-49 – 30,74%, 18-29 – 9,3%. Большая часть госпитализированных и попавших в реанимацию – люди старше 60 лет. Анализ показывает, что чаще всего они заражаются в семьях, мы сами им приносим инфекцию, - отмечает официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области марина Колтунова.

При этом специалисты отмечают, что нынешняя волна осложняется тем, что растет заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ, растет число внебольничных пневмоний – за неделю на 8,7%. Не за горами и эпидемия гриппа. А, наложившись друг на друга, заболевания способны привести к печальным последствиям.

При этом в областной администрации говорят, что медики работают на пределе своих сил, а коек не хватает, хотя за последнюю неделю открыли 227 дополнительных мест. Сейчас в регионе открыто 2106 коек для больных с ковидом – это исторический максимум за все время пандемии. Свободно при этом 7,4% коек – исторический минимум за все волны коронавируса. Уже никто не задумывается, чтобы лечить пациента рядом с домом – спасибо, что вообще нашлось место.

- Дважды в день анализируем ситуацию по наличию свободных коек. Пациентов везут в любой из коронавирусных госпиталей, где есть места, - говорит представитель облздрава Светлана Григорян. – Поступают жалобы, что скорая помощь сейчас задерживается. Просим понять и простить, медики работают на пределе.

Кстати, медицинские чиновники уверяют, что в нехватке мест в больницах и тяжелом течении болезни виноваты сами пациенты: часто они не обращаются к врачу вовремя, занимаются самолечением и не пьют назначенные (и выданные бесплатно) лекарства от коронавируса, считая их вредными или бесполезными. При этом сами владимирцы уверяют, что попасть к врачу – задача не для слабаков, тут нужна и гибкость, и отвага, а посидев в многочасовых очередях в поликлинике можно собрать больше инфекций и заболеваний, чем было до похода к врачу.

Сейчас планируется перепрофилировать одно из учреждений соцзащиты в больницу, где будут долечивать пациентов, перенесших «корону», решается и вопрос со строительством инфекционного госпиталя в одном из ближайших районов к Владимиру. Увы, сроки, когда идеи воплотятся в жизнь, неизвестны. Изучается опыт Москвы, где такой госпиталь научились возводить за 90-100 дней.

Есть и хорошая новость – по официальным данным, вакцины от коронавируса в регионе достаточно, причем всех видов. Ежедневно в область сообщают о новых поставках вакцины, перебоев с ней быть не должно. Кроме того, в области открыт 71 стационарный пункт вакцинации, работают и мобильные пункты, в том числе в гипермаркетах «Глобус» и «Лента», где можно привиться без записи. Специалисты уверяют, что вакцинация абсолютна безопасна, тот же «Спутник V» одобрен уже в 70 странах. Кстати по официальным данным привитых владимирцев в реанимациях «красных зон» нет – они если и болеют короной, то значительно легче и быстрее идут на поправку.

А привиться в первую очередь рекомендуют пожилым людям, у которых с возрастом снижается иммунитет и накапливаются соматические заболевания.