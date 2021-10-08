Владимирцам обещают «гриппозную» зиму

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пришедшая в регион четвертая волна коронавируса не дает расслабиться. Мест в больницах катастрофически не хватает, владимирцы вынуждены сидеть в очереди «красной зоне» по несколько часов. И, несмотря на это, люди по-прежнему не горят желанием делать прививки и носить маски в общественных местах. Такая распущенность совсем скоро может выйти боком. Ведь на регион надвигается еще и грипп.

- Обычно грипп приходит зимой, но в этом году в России первые случаи были зафиксированы в июле! Такого вообще никогда не было, и, конечно, это связано с тем, что в прошлом году нам удалось его избежать, - говорит Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора. - К нашим соседям, в Москву и Нижний Новгород грипп уже пришел. Так что в скором времени он дойдет и до нас. И грипп на этот раз будет очень «агрессивный». Зимой нам придется очень несладко.

На сегодняшний день в регионе циркулируют риновирусы, аденовирусы, парагрипп. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в несколько раз превышен у взрослых. Дети и подростки уже отболели в сентябре.

- Если на коронавирус наложится грипп, нам придется очень тяжело. Возникнет колоссальная нагрузка на врачей. В группе риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и те, кто переболел ковидом. Поэтому сейчас мы будем просить пенсионеров беречь себя, по максимуму сократить поездки на автобусах, избегать рынков и больших магазинов. И, конечно же, необходимо сделать прививку. Она убережет от возможных осложнений, - подчеркивает Марина Колтунова.

Что касается новых возможных ограничений, то пока ведомство их не будет рекомендовать властям. Говорят, что главное, четко соблюдать те меры, что уже есть в регионе. И неплохо бы вместо профилактических бесед с людьми без масок вводить штрафы.

- К сожалению, наши люди понимают только наказание рублем, - резюмировала Марина Колтунова.

КОНКРЕТНО

Кроме больниц, сделать прививку от коронавируса и гриппа можно и в торговых центрах:

ТЦ «Мегаторг», второй этаж. Пункт работает по средам, четвергам и пятницам с 13 до 15 часов.

ТЦ «Лента», на парковке. Работает с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00.

ТЦ «Восток». Прививку от гриппа делают по субботам с 10 до 13 часов.

ТЦ «Глобус» с понедельника по пятницу с 10 до 14 часов.

Гастромаркет «Рынок на Студеной» с понедельника по пятницу с 13 до 15 часов, по субботам — с 10 до 12 часов.

Еще один пункт скоро должны открыть в «Торговых рядах».

С собой необходимо иметь: паспорт, полис и СНИЛС.