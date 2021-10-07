Александр Авдеев пообещал, что в его команде не будет варягов

Александр Авдеев.

Новый глава Владимирской области, пусть пока и временный, Александр Авдеев дал первую пресс-конференцию, на которой рассказал о своих планах. По традиции, установленной всеми предыдущими губернаторами нашего региона, он пообещал быть максимально открытым и готовым к диалогу. И признался, что до назначения на должность не имел соцсетей, а теперь специально завел их – чтобы не было информационного вакуума.

Планы на десятилетку

Если верить 46-летнему Александру Авдееву, то новое назначение –результат всей его предыдущей карьеры.

- Примерно в 2014 году, когда я работал в Калужской области, меня заметили, я прошел несколько собеседований, попал в кадровый резерв и одним из первых прошел подготовку, – рассказал он о своем обучении в школе губернаторов, куда, по его словам, отбирали людей, готовых морально и интеллектуально управлять регионами. - Для меня это важный этап, постараюсь сделать всё, чтобы улучшить состояние региона и благосостояние жителей.

Пока временный глава региона переехал без семьи – старший сын у него учится в Москве в Бауманке, младшая дочка только пошла в первый класс и до нового года переезжать с мамой не будет. Поэтому Александр Авдеев временно поживет в Юрьевце, в резиденции экс-губернатора Светланы Орловой, и параллельно будет присматривать другое жилье – в городе, поближе к будущей школе дочери. Кстати, Александр Авдеев считает, что необходимости избавляться от губернаторской резиденции, у администрации региона нет. Мол, у руководства региона постоянно возникает необходимость в организации встреч на высоком уровне и ведении переговоров, и они могли бы проходить именно там. Напомним, ушедший в Госдуму экс-губернатор Владимир Сипягин обещал сделать там гостиницу.

Вообще Александр Авдеев планирует задержать в регионе надолго. По крайней мере планы для себя и своей команды он строит на десять лет.

- Не знаю ни одного региона, где получилось бы что-то хорошее сделать за два-три года. Для этого надо даже не пять лет. К примеру, строящаяся трасса М-12: замысел возник десятилетие назад, подготовка заняла пять лет, воплощение – два-три года. Горизонты планирования для себя и моей команды – не менее десяти лет, - заявил он.

Варягов не будет

Новый врио главы региона признался, что перевозить с собой команду не будет, планирует опираться на местные кадры, объяснив, что у него нет привычки таскать за собой друзей-товарищей, а владимирские специалисты лучше знают специфику области. Александр Авдеев рассчитывает, что глобально обновляться команда не будет – вице-губернаторы и директора департаментов останутся на местах.

- Может быть, один-два человека новых появятся, но как раз для того, чтобы лучше вникнуть в местные проблемы, - отметил он. – Должна быть опора на те кадры, которые есть. Я провел собеседование со всеми заместителями, пока подписал контракты на два месяца, чтобы поговорить со всеми, посмотреть. Критерии прозрачные: буду оценивать по профессиональным качествам. Если человек умеет работать в команде, если он имеет творческий потенциал, привносит что-то новое, он будет работать.

Новый глава не собирается следовать примеру бывшего губернатора Светланы Орловой и жестко строить отношения с главами муниципалитетов. Наоборот, он планирует выстраивать с ними добрые профессиональные отношения и помогать им решать накопившиеся проблемы. Планирует он и справедливо распределять бюджетные дотации, чтобы все районы могли развиваться. С частью политической элиты региона врио губернатора давно знаком: Андрея Шохина он знает около десяти лет, чуть меньше – Владимира Киселева, которого считает безусловным лидером местной партийной организации.

Здравоохранение – главная проблема

Александр Авдеев признался, что за два дня, проведенных в регионе, было сложно полностью погрузить в проблемы. Но с главной – здравоохранением – он уже познакомился. 7 октября у него запланировано совещание с главными врачами, где как раз предстоит обсудить «больные» вопросы. По его словам Константин Баранов, новый директор департамента здравоохранения, назначенный буквально за день до его приезда, настоящий профессионал и поможет решить проблемы, а их совместный приход – не более чем совпадение.

Кроме комплексных проблем здравоохранения, команде нового губернатора предстоит решать и вопросы борьбы с коронавирусом.

- Рост заболеваемости заметный, ситуация если не критическая, то очень тревожная. В соседних регионах запас коек 10-15%, у нас 5-10%. В ближайшее время один из корпусов больниц придется переоборудовать под коронавирусный госпиталь, чтобы у нас был запас мест. Кроме того, надеюсь, нам одобрят заявку на новый быстровозводимый ковидный госпиталь, - заявил он. – Что касается новых ограничений – ищем золотую середину, здесь нельзя перегнуть палку. Мы не хотим ни нового локдауна, ни чтобы скорая привозила больных под двери областной администрации.

Потенциал есть

Еще одна проблема – близость Москвы и, соответственно, «маятниковая миграция»: когда местные жители работают неделю в столице, а на выходные приезжают к семье.

- Рядом с Подмосковьем семь областей, у каждой такие же проблемы. Нужно наращивать меры социальной поддержки. Можно ли решить эту проблему за год? Нет, эта ситуация накапливалась десятилетиями, - считает глава региона.

Знает новый глава и о сложностях с переселением из аварийного и ветхого жилья в регионе, но при этом считает, что инвестирование в Доброград не помешает параллельно решать эту проблему.

- Поддержка Доброграда – это новые рабочие места, новые налоги, но это не отменяет решение вопроса с ветхим и аварийным жильем. Если эффект будет меньше, чем мы ожидали, будем корректировать вопрос с инвестором.

Несмотря на все сложности, Александр Авдеев уверен, что у Владимирской области большой потенциал для развития – больше, чем был в свое время у Калужского региона. В плюс Владимирскому краю и расположение, позволяющее обеспечить удобную логистику, и богатая история, и строящаяся трасса М-12.

- Попробуем нащупать точки роста, которые сейчас в зачаточном состоянии. Придется выдержать конкуренцию, найти новые силы, - заметил он.