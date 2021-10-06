Во Владимирской области побили рекорд по числу работающих в регионе врачей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по жалобам и вопросам, которые регулярно анализирует Центр развития региона, во Владимирской области кроме дураков и дорог есть и третья глобальная беда – здравоохранение. Это отметил на встрече с Президентом страны даже врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Еженедельно владимирцы всех районов жалуются на медицину, причем именно эта сфера набирает рекордное количество жалоб. Одна из причин недовольства – невозможность попасть к врачу. Порой записи приходится ждать месяцами, а потом все равно идти платно. А виноват недостаток медицинских кадров. Последние лет десять в регионе стабильно не хватает более тысячи врачей самых разных специальностей – от терапевтов до узкопрофильных, причем во всех городах и районах.

Врачей набрали, ищем новых

Но, казалось бы, в прошлом году все сдвинулось с мертвой точки. Владимирстат опубликовал данные по кадровой ситуации в здравоохранении в 2020 году. И по ним во Владимирской области в прошлом году у нас работало 4896 врачей. Это самое большое количество медработников за последние пять лет: в 2016 году – 4706, 2017 – 4736, 2018 – 4769, 2019 – 4774. Благодаря увеличению количества врачей в регионе снизилась нагрузка на каждого из них: в 2020 году на одного врача приходилось 274 человека, тогда как в 2016 году это соотношение было 295 человек на одного врача.

Однако это не значит, что проблема дефицита врачей в регионе разрешена. По данным департамента здравоохранения, сейчас в области не хватает 930 медицинских специалистов. Причем их нехватку ощущают не только на окраинах, откуда медики традиционно предпочитают уезжать на работу в Московскую и Нижегородскую область, но и в областной столице. Так в областной клинической больнице ждут девять врачей: четырех анестезиологов-реаниматологов, трех рентгенологов и по одному гематологу и неонатологу. А в областной детской больнице нужны аж 48 (!) врачей: десять педиатров, восемь анестезиологов-реаниматологов, неонатологи, отоларингологи, офтальмологи, хирурги, бактериологи, онкологи и многие другие, в том числе патологоанатом.

Впрочем, в других больницах ситуация не лучше: в Областную психиатрическую больницу нужно 16 врачей, в больницу скорой помощи – 17, в областной онкодиспансер – 6. В городской больнице №2 города Владимира ищут 17 врачей, во владимирской больнице №4 – 24, в городской больнице №6 – 12, на «Станции скорой медицинской помощи города Владимира» - 28 врачей (14 врачей скорой помощи, семь реаниматологов и семь педиатров). Не лучше ситуация и в поликлиниках: в детской поликлинике №1 ищут 22 врача, в том числе14 педиатров, во Владимирской поликлинике №2 12 вакансий врачей, в городской поликлинике №1 – 11. Пожалуй, единственные поликлиники в областном центре, где нет открытых вакансий врачей – стоматологические поликлиники №№1 и 2.

А как в районах?

В районах ситуация не лучше: 75 врачей нужны в Александровском районе, 55 – в Вязниковском, 13 – в Гороховецком, 79 – в Гусь-Хрустальном, 22 – в Камешковском, 25 – в Киржачском, 144 – в Ковровском, по 11 – в Кольчугинском и Меленковском, 75 – в округе Муром, 30 – в Петушинском районе, 12 – в Радужном ,13 – в Селивановском, 29 – в Собинском, 13 – в Судогодском, 42 – в Суздальском, 30 – в Юрьев-Польском.

При этом в департаменте здравоохранения пытаются решить проблему нехватки врачей, не только привлекая их из других регионов, но и отправляя абитуриентов учиться в вузы за казенный счет. Так в этом году на врачей по целевому договору отправились учиться 109 выпускников из Владимирской области. После получения диплома они будут обязаны отработать три года в 33 регионе. Но даже если они останутся, это проблему не решит.

- Я по своей работе не замечаю, что нагрузка снизилась, - признается врач-педиатр одной из Владимирских поликлиник Тамара Чернова (имя и фамилия изменены по ее просьбе). – Мне кажется, что она только растет. Ты работаешь на износ, обслуживая не только свой участок. Доплата небольшая. И постоянно ты вынужден выбирать – свои дети или чужие. Например, вечерний прием закончился, семь вечера. Тебе надо доделать работу и бежать домой, а под дверью еще пациенты – они не сумели взять талончик и пришли с надеждой, что я приму их так. Просидели несколько часов под дверью. Но если я приму их – в свое нерабочее время, бесплатно – они будут приходить снова и снова, откажешь – будут кричать, угрожать, писать жалобы. Я все чаще задумываюсь о том, чтобы уйти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медсестры – в дефиците

А вот численность среднего медицинского персонала в регионе, напротив, уменьшается, хотя готовят его несколько колледжей на Владимирской земле. В 2020 году их насчитывалось всего 12385 человек, тогда как в 2016 году официально работало 13737 сотрудников среднего медпрофиля. Сейчас только в государственных учреждениях здравоохранения официально открыты 917 вакансий медсестер, лаборантов и фельдшеров. Самая критическая ситуация во Владимире (313 вакансий), а также в Коврове и Ковровском районе – 150.