На руинах заброшенной владимирской ТЭЦ покажут спектакль о Чернобыле

Создатели спектакля брали интервью у ликвидаторов аварии. Фото предоставлено организаторами.

Владимирцы уже слушали классическую музыку в самых неожиданных местах — будь то заводские цеха или Свято-Введенский островной монастырь, но смотреть театральные постановки в необычных местах еще не доводилось. Но уже 10 октября такая возможность появится!

Актер Владимирского театра драмы Александр Аладышев решил поставить спектакль-мистерию «Чернобыль. Путешествие с ангелом» в заброшенном цехе ТЭЦ на улице Большой Нижегородской. Помогает ему в этом белорусский режиссер Дмитрий Тишко и композитор Иван Гребенщиков.

Сценарий спектакля написан на основе воспоминаний очевидцев трагедии. Создатели проекта брали интервью ликвидаторов, журналистов, врачей, ученых, обычных жителей, использовали официальные документы, а также отрывки книг Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва».

- Мы хотим через спектакль поставить вопрос об ответственности каждого из нас за свои действия в этом мире, за последствия, которые повлекут за собой наши решения. И это касается не только грандиозных открытий, а самых простых вещей в повседневной жизни. Особенно сейчас, в эпоху цифровой цивилизации, когда человек стал настолько сильно влиять на происходящее на планете, что ставит ее под угрозу, - говорит Александр Аладышев. - Через спектакль-мистерию "Чернобыль. Путешествие с ангелом" мы хотим не просто в точности воспроизвести события, а вместе со зрителем пройти непростой, но осознанный путь к пониманию трагедии и возможности извлечения положительного опыта из случившегося.

Цех бывшего ТЭЦ символизирует «зону отчуждения» - ржаво-серые монументальные стены помогают передать ощущение опасности для тех, кто находился тогда рядом и одновременно погружают в заброшенность и опустошение территории, на которой некогда была жизнь.

Пластические изваяния, специально созданные к спектаклю скульптором Петром Мавшовым, и коллекция артефактов, предоставленная выставочным пространством «Ретро склад», создадут своего рода музей и помогут погрузить в атмосферу того времени. Добавит объема происходящему живописная фреска «Чернобыльская Мадонна», которая «проявится» к концу спектакля на стене пространства.

Хор Спасо-Евфимиева монастыря. Фото предоставлено организаторами.

Что касается музыки, то композитор Иван Гребенщиков создал из многочисленных инструментов и предметов неповторимый саундтрек, помогая передать напряженность повествования. А мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполнит древние православные песнопения — ощущение света, надежды и веры в то, что человек способен вынести правильный урок из случившегося.

Спектакль можно будет увидеть 10 октября в 16 и 19 часов. Цена билета — 1050 рублей.

Кстати, организаторы обращают внимание зрителей на то, что помещение не отапливаемое. И хотя будут работать тепловые пушки, лучше одеться тепло и удобно. Также можно будет согреться горячим чаем, на локации будет работать точка продаж.

КОНКРЕТНО

Спектакль пройдет по адресу: ул. Большая Нижегородская, 91

Билеты можно купить на сайте проекта - https://ttzavod.ru/