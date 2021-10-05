На сносе сгоревшего ДК в Гусь-Хрустальном сэкономили 12 миллионов рублей

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В Гусь-Хрустальном идет финальный этап демонтажа бывшего Дома культуры имени Ленина в центре города. Напомним, он пострадал от пожара в середине июля 2020 года. Здание горело три дня, в огне пострадали крыша, весь третий этаж, зрительный зал и сцена – всего 2,4 тысячи квадратных метров. Причиной пожара признана старая проводка, не выдержавшая постоянно увеличившихся нагрузок.

Восстанавливать ДК не стали – как показала экспертиза, несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент. Но снести его – задача тоже непростая. Поскольку у сгоревшего бывшего дома культуры общая сцена со зданием стадиона «Центральный». В итоге из областного бюджета выделили 17 миллионов и 59 тысяч рублей на демонтаж здания, но вся сумма субсидии не понадобилась – подрядчик, гусевское предприятие ООО «СК», согласился убрать развалины за пять миллионов.

Как рассказали в администрации Гусь-Хрустального, уже обрушены основные несущие стены здания и перегородки, разобраны завалы с оставшимися после пожара обгоревшими частями бывшего ДК. Сейчас на объекте работает тяжелая техника, и скоро рабочие приступят к сносу лицевой части здания, которое уже обнесли забором, чтобы конструкция не обрушилась на проезжую часть. Кроме того, на некоторое время перекроют движение, чтобы минимизировать риски. Строительный мусор рабочие тоже обещают вывезти, а завершить все работы планируется во второй половине октября.

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Как отмечала директор департамента культуры Алиса Бирюкова, сейчас в Гусь-Хрустальном фактически нет ни одного современного и обустроенного дома культуры, где могут работать коллективы. Местные чиновники это тоже признают, и объясняют, что идут сразу двумя путями: готовят капремонт уцелевшего ДК «Хрустальный», который сейчас находится не в лучшем состоянии, и планируют строительство нового на месте сгоревшего Центра культуры и досуга. Впереди работы по разделу земельного участка, чтобы разделить участки стадиона и будущего ДК. По предварительной оценке проект обойдется в восемь миллионов рублей. Но точно сказать, получится ли построить на этом участке новый современный Дом культуры, проектировщики смогут только после того, как решатся все земельные вопросы. Как объясняют в администрации, сам по себе участок в центре города небольшой и у сгоревшего ДК не было никакой территории, в том числе под парковки. В планах выделить дополнительную землю, но не факт, что этого будет достаточно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Гусь-Хрустальном районе восстановят сельский ДК

Продолжается капитальный ремонт дома культуры в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района. Ремонтная бригада приступила к установке ферм входной группы, строителями производится укладка профильного листа. На втором этаже здания идет отделка стен декоративной штукатуркой, завершается укладка пола плиткой. Сельский ДК не только модернизируют, но и оснастят современным оборудованием, которое позволит проводить концерты, ставить спектакли и устраивать праздники и творческие вечера.