Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали рукописи Татьяны Поляковой

Муж, невестка и сын Татьяны Поляковой. Фото ВСМЗ.

В минувшие выходные в областном центре собрались родственники, коллеги, друзья и поклонники мастера авантюрного детектива Татьяны Поляковой. Напомним, она умерла 8 марта на 62-м году жизни от рака.

Открывая вечер памяти в «Палатах», генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков отметил, что творчество Татьяны Поляковой – одно из наиболее ярких достижений владимирской авторской литературы, это феномен владимирского книжного мира. За два десятилетия она написала 95 романов. Общий тираж ее книг превысил 42 миллиона экземпляров. И все ее книги были написаны в родном городе.

Родные писательницы передали музею ее рукописи. Фото ВСМЗ.

- Я очень благодарен родным Татьяны Викторовны, которые передали нам ее личные вещи, рукописи. Это больше 300 тетрадей. Особенность Татьяны Поляковой в том, что она в наше время писала произведения от руки, сейчас все эти рукописи переданы в наш музей и стали частью выставки «Книги, рожденные во Владимире», - поблагодарил Сергей Рыбаков. - Мы хотим создать литературный музей, в котором достойное место займут вещи и рукописи Татьяны Викторовны. Надеемся, что и общественность поможет нам в этом.

Невестка писательницы Анна Извекова рассказала, что некоторые экспонаты для выставки отбирала еще при жизни сама Татьяна Полякова, для нее это было большой честью. И, несмотря на то, что автор детективных романов жила на несколько городов, она всегда любила и выделяла родной Владимир. А когда сюда из Питера приезжали ее внуки, всегда водила их в «Палаты».

На вечер памяти приехала Татьяна Устинова. Фото ВСМЗ.

На вечере также выступила автор детективных романов Татьяна Устинова, которая дружила с писательницей и всегда была с ней на связи. Она отметила, что Татьяна Викторовна была очень жизнерадостным человеком, и с ней всегда было «страшно смешно». Одни истории из ее жизни чего стоят.

- Помню, как она рассказывала, как они с Сашей (муж Поляковой — авт.) ездили на базу отдыха. Они набивали машину вещами так, что самой Татьяне в ней места не было, разве что на крыше, хотя и та была забита тюками. Так что Татьяна ехала на электрическом поезде, - вспоминала Татьяна Устинова. - Зато когда они приезжали на место, у них было все: и занавески, и сушилка для грибов и тазики, где их можно было мыть. Удивительно же!

На выставке можно увидеть стол, за которым работала Полякова. Фото ВСМЗ.

Со сцены также прозвучали отрывки из книг, интервью, песни из кинофильмов, поставленных по произведениям Татьяны Поляковой. В заключение гости вечера познакомились с выставкой «Книги, рожденные во Владимире», где значительная часть экспозиции занимает раздел, посвященный Татьяне Викторовне: ее рукописи, фотографии, награды, личные вещи и даже стол, за которым она работала. Увидеть выставку владимирцы могут до 24 октября.