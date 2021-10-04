До 2024 года Владимирской области потребуется около восьми тысяч новых кадров

Профессия повара - одна из самых востребованных в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие годы регион нуждается примерно в восьми тысячах новых кадров, причем около половины из них – 43,3% - квалифицированные рабочие кадры. По прогнозам, в 2022 году потребуется 4458 специалистов и 3337 рабочих, а в 2024 году – 4395 специалистов и 3368 рабочих.

Нужные работники – повара и слесари

В топ-6 самых востребованных профессий во Владимирской области входят электромонтер, повар, слесарь, оператор швейного оборудования, станочник деревообрабатывающих станков и сварщик.

При этом в регионе нужны профессионалы, выучиться на которых в регионе невозможно, в первую очередь это касается рабочих. Стабильно их число остается в районе 12% от всех необходимых кадров. Также есть 51 профессия, подготовка по которым не определена отраслевым заказом (иначе говоря – которым не учат на бюджете, поскольку денег не выделили), а потребность в них предприятия испытывают. Среди таких профессий - водитель категории оператор поточно-автоматической линии (производство обуви), оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (они нужны ЗАО «Муром»: в 2021 – 150, 2022 – 15, 2023 – 15, 2024 – 15), водитель категории «Д, Е», оператор машинного доения, упаковщик мебели, оператор котельной, затяжчик обуви, водитель троллейбуса, наладчик деревообрабатывающего оборудования, кондуктор, машинист насосных установок, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель погрузчика и другие.

Особенно рабочих не хватает в округе Муром, Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном. Больше половины вакансий (58,9%) требуются организациям обрабатывающих производств, 8,6% – организациям жилищно-коммунального хозяйства, по 7,4% - сельскохозяйственным организациям и торговым фирмам; 5,9% - гостиницам и организациям общественного питания; 5,2% - организациям транспорта, 4,9 % - строительным организациям. Кстати, на некоторых производствах дефицит рабочих достиг такого уровня, что их вынуждены были привозить на вахты из других регионов.

Ждут технарей и педагогов

Впрочем, специалисты с высшим и средним образованием тоже нужны. Больше всего их ждут во Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове, округе Муром, Александровском, Собинском, Киржачском, Вязниковском и Петушинском районах. Как ни странно, больше всего заявок поступает не от больниц, а от школ и детских садов. Заявки от образовательных организаций области составляют почти четверть от всех.

23,9% заявок поступило от организаций обрабатывающих производств области, около 19,5% - от учреждений здравоохранения, 6,9% - от организаций оптовой и розничной торговли, 4,5% - от организаций жилищно-коммунального хозяйства, 4,2% - от организаций, занятых в строительстве, 3,5% - от организаций лесного хозяйства.

Так в 2024 году образованию будет не хватать 1020 специалистов, производству – 1045, здравоохранению – 919, ЖКХ – 195, строителям – 193, а в науку потребуется всего 105 специалистов.

Если делить специалистов по образованию, то с высшим образованием в первую очередь ждут в сфере образования, на производстве, в науке и разработках, а также в коммунальной сфере. Больше всего нужны технари – машиностроители (88 человек в 2022 году, по 86 – в 2023 и 2024), и воспитатели (65 – в 2022, 67 - в 2023, 91 – в 2024).

Недостаток в специалистах со средним профессиональным образованием испытывают обрабатывающие производства, учреждения образования и здравоохранения, строительные и торговые фирмы, организации сельского и лесного хозяйства, организации гостиничного и ресторанного сервиса, транспорта. После колледжей в первую очередь на рынке труда востребованы специальности сестринское дело, дошкольное образование, лечебное дело, преподавание в начальных классах, технология машиностроения, технология продукции общественного питания, экономика и бухгалтерский учет, коммерция, физическая культура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, водоснабжение и водоотведение, технология деревообработки, технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.