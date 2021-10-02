Многодетные владимирцы годами ждут бесплатную путевку на море

Путевку приходится ждать около трех лет. Фото из архива Светланы Игошевой.

Многодетные и малообеспеченные семьи получают разные выплаты, льготы и компенсации. Но до сих пор не все знают, что во Владимирской области один раз можно получить бесплатную путевку на море.

Правда, по заказу отдохнуть не получится, все-таки нужно дождаться своей очереди, которая не такая уж и маленькая. Многие ждут не один год, чтобы получить заветную путевку. Но потом говорят, что оно того стоило.

В этом году по программе льготных путевок на Черноморском побережье Краснодарского края за счет средств областного бюджета отдохнули 2900 жителей Владимирской области.

Вскочили в последний вагон

Жительница Владимира Светлана Игошева на днях вернулась из Краснодарского края, где по путевке от соцзащиты отдыхала со своим тремя детьми — 10, 7 и 2 лет. Стоять в очереди пришлось три года.

Светлана Игошева. Фото из личного архива.

- У нас вообще уникальный случай — среднему сыну семь лет исполнилось как раз 11 сентября (в последний день возможного заезда — Авт.), и нам предложили отправиться на море именно в этот день, чтобы путевка для него тоже была бесплатной. Так что пришлось доплатить только за младшего — 10 400 рублей плюс 500 рублей за трансфер. Были, конечно, небольшие сомнения, поскольку сын только пошел в школу, но все учителя пошли навстречу, а домашнюю работу он исправно делал на море, - говорит Светлана.

К слову, можно было поехать и раньше. Из соцзащиты семье позвонили еще весной, предлагая выбрать любую дату заезда и пансионат из списка на выбор. В итоге Светлана с детьми попали в отель, который находится недалеко от Сочи, в поселке Макопсе.

- Про это место были очень хорошие отзывы. Там был и бассейн, и детская площадка, и детская анимация, и мастер-классы. До моря — 10 минут неспешным шагом, от отеля каждый час ходит маршрутка, на пляже есть лежаки. Может, и были какие-то мелкие недостатки, но я на них даже внимания не обратила, если честно, - призналась Светлана.

Кстати, что касается самого места, то это глухой поселок с одним магазином и небольшим кафе. Погулять здесь негде, но на электричке за 40 рублей можно уехать куда угодно. Так что большой проблемой это не назовешь.

Кормили «кастрюльками»

Светлану и детей заселили в просторный номер, больше похожий на двухкомнатную квартиру-студию, со всем необходимым. Современные ванна и туалет, прихожая, в одной комнате холодильник, стол и диван с телевизором, в другой — кровати и вместительный шкаф. Был даже балкон со столиком и креслом, где можно было попить чай.

На территории отеля была детская площадка. Фото из личного архива Светланы Игошевой.

- Утюг можно было взять на стойке. За дополнительную плату можно было взять электрический чайник и отнести в прачечную постирать белье. Также не было микроволновки, но подразумевалось, что есть столовая. Условия очень достойные, мне даже писали девушки, которые отдыхали в Турции, что там не все отели дотягивают до такого уровня, какой был у нас, - рассказывает Светлана.

Кормили просто и по-домашнему: на завтрак — густые молочные каши, на обед — наваристый суп и второе. На полдник детям давали компот и что-нибудь вкусное. Для всех был еще ужин, а на ночь для маленьких постояльцев был еще и так называемый «сонник» - йогурт, кефир или ряженка.

- За питание младшего сына я не доплачивала, нам сразу сказали, что еды хватит на всех. Там очень удобная система — на стол ставится кастрюлька, и ты сам накладываешь столько, сколько нужно. Был еще чайник с чаем. Если ребенок что-то не ест, то всегда можно было дойти до магазина. Уж насколько я привередлива в еде, но здесь мне очень понравилось питание, - подчеркивает Светлана.

Кстати, в эту путевку также входило посещение дельфинария. Плюс семья уже за свои деньги съездила отдохнуть в Сочи и Лазаревское. На все про все (вместе с доплатой за младшего сына) вышло около 20 тысяч рублей. Очень даже бюджетный отдых за две недели!

В путевку было включено посещение дельфинария. Фото из архива Светланы Игошевой.

КОНКРЕТНО

Путевка положена всем многодетным и малоимущим семьям с любым количеством детей. Однако на момент, когда вы встаете в очередь, хотя бы одному из детей должно быть больше семи лет.

Ждать путевку придется от двух до четырех лет. Перенести на следующий год ее нельзя (могут разрешить только из-за беременности или серьезной болезни).

Путевку дают одному из родителей и детям, которым на момент поездки есть полные 7 лет. За свой счет может поехать ребенок младше 7 лет, второй родитель или бабушка.

Чтобы встать в очередь на получение путевки, нужно написать заявление в территориальном отделении соцзащиты.

ЧТО ВХОДИТ В ПУТЕВКУ

В путевку входят проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание (для родителей – трехразовое, для детей – пятиразовое), бесплатные экскурсии.