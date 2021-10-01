В Муромском районе зафиксировали третью вспышку африканской чумы свиней за год

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В очередной раз в этом году АЧС приходит во Владимирскую область. Поговорка, что второй раз снаряд в одно место не падает, дало сбой: третий раз больных животных обнаруживают в Борисоглебском сельском поселении Муромского района и второй раз - в деревне Петроково. В конце августа в этой деревне за три дня издохло одиннадцать животных, и вот опять.

В итоге ограничения по африканской чуме свиней продлены еще на месяц с лишним – до 7 октября. Теперь из хозяйства, где заболели свиньи, запрещено вывозить и ввозить животных, убивать свиней, вывозить продукты животноводства и растениеводства, в том числе корма. Зону в радиусе восьми километров объявили первой угрожаемой зоной, где запрещено продавать свиней и продукты их убоя, проводить ярмарки, заготавливать корма, а весь Муромский район объявлен зоной наблюдения за АЧС. Туда запрещено ввозить свиней для откорма и воспроизводства, продавать мясо непромышленного производства, проводить сельхозярмарки и охотиться на диких кабанов.

Напомним до этого полуразложившиеся трупы павших от африканской чумы свиней нашли около деревни Макаровка Муромского района (кто их выбросил – так и осталось загадкой), а в конце июня африканская чума свиней обнаружилась в деревне Польцо Борисоглебского сельского поселения Муромского района. Ранее африканскую чуму свиней обнаруживали в городе Владимире, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах. АЧС в Камешковском, Петушинском районах и городе Владимире появилась из-за несанкционированного использования владельцами животных зараженных отходов переработки мяса неизвестного происхождения, а также нарушение ветеринарных правил содержания и реализации свиней. Причины вспышек в Селивановском и Муромском районах достоверно не установлены. Специалисты предполагали, что заразиться животные могли как от диких кабанов, так и от зараженных остатков пищи.

Кстати, в региональном управлении Россельхознадзора предупреждают, что опасную для свиней болезнь легко принести из леса. Этим летом специалисты даже проводили рейды в национальном парке «Мещера» Гусь-Хрустального района, заказнике «Муромский» Гороховецкого и Муромского районов и заказнике «Клязьминский» на территории Владимирской и Ивановской областей, стараясь отыскать павших диких животных. К счастью, погибших от заразной болезни животных не нашли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 очагов африканской чумы свиней зафиксировали во Владимирской области в этом году среди домашних свиней.

Более 270 свиней изъяли у фермеров, более пяти миллионов рублей были потрачены на компенсацию. По предварительным оценкам, дополнительно на компенсации потребуется еще 11 с лишним миллионов.