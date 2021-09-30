Реформы не будет: директор Владимирского драмтеатра отверг предложения дизайнеров по созданию нового стиля

Фото Елены Трофимовой.

Во Владимире прошло необычное и первое в истории мероприятие – трехдневный дизайн-марафон «Реформа». Креативное агентство «13 этаж» из Ижевска успешно организует их в родной Удмуртии уже пять лет, а теперь вместе с общественной организацией «Владимир будущего» впервые провело его во Владимире. У марафона была вполне конкретная повестка – собравшиеся в древнем Владимире дизайнеры разрабатывали новый имидж областного театра драмы.

- Обсуждая программу фестиваля, мы сразу решили, что хотим провести практическую секцию и сделать что-то необычное для города и его жителей. Владимирский академический театр драмы подошел идеально: год назад он пострадал во время пожара, и мы подумали, что новый фирменный стиль был бы очень кстати к открытию после реконструкции, - объясняют организаторы из «Владимир будущего».

Новый образ театра

Профессионалы признают: за такой короткий срок разработать полноценную айдентику невозможно, но заложить основы — вполне. Двадцать дизайнеров, приехавших из Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода, Суздаля создали три концепции фирменного стиля, каждую из которых можно развить до отдельного проекта. Но директор театра Борис Гунин не принял ни одну из представленных концепций. Как уверяют многие, руководитель театра просто на повышенных тонах высказал дизайнерам, что их идеи смелые, но бестолковые. Правда, организаторы уверяют, что слухи преувеличены: просто была весьма оживленная дискуссия, потому что всем участникам было не все равно.

Что же предложили дизайнеры и что отверг Борис Гунин? Тем более что, как транслировал сам руководитель театра, сейчас стоит задача начать редизайн театра, который планирует стать полноценным городским общественным пространством со своим музеем, литературным «уголком», кафе и открытыми для всех фойе.

Примеры брендирования.

Дизайнеры предложили внести больше открытости, больше коммуникации со зрителями, двигаться навстречу и вверх. В частности, они отметили необходимость изменить стиль сайта театра, добавить его мобильную версию, изменить стиль оформления афиш, в том числе за счет использования новых шрифтов, создать новый логотип, с которым может выпускаться и различный мерч – в том числе пластиковые стаканчики, а существующий стиль театра посчитали слишком официальным и традиционным.

Больше открытости и общения

Первая концепция предполагала подчеркнуть разносторонность театра, дизайнеры советовали проводить акции у стен здания, чаще устраивать экскурсии по закулисью, проводить стримы, обсуждая спектакли. Вторая концепция предполагала черно-белое оформление с яркими вкраплениями и фотографиями актеров, создатели хотели подчеркнуть, что театр – это некий волшебный объект, где есть проводник – светлячок. А третья – оформление афиш в стиле, где сочетается классика и современность.

Борис Гунин отверг предложения, в том числе потому, что на двух логотипах в аббревиатуре читалось слово «ад», а черно-белый вариант посчитали однообразным, который быстро надоест, и детским. Не понравилась ему идея и унифицировать афиши – их создают разные художники для разных спектаклей и не стоит ограничивать их творческий полет. Впрочем, отказываться от разработок новой концепции и преображении в театре не собираются и уверяют, что работа продолжится. Кстати, организаторы мероприятия отметили, что при желании все концепции можно переработать с учетом замечаний руководства театра – но для этого нужно время.

Варианты написания названия театра.

Представители «Владимир будущего» тоже не считают, что «Реформа» провалилась и все было зря.

- Поиск нового фирменного стиля одного из крупнейших областных учреждений культуры в сжатые сроки — уникальный творческий эксперимент. Мы увидели смелые и неожиданные ходы, попытку не просто нарисовать красивую картинку, а помочь театру выйти на новую ступень своего развития. Хочется, чтобы подобных вдохновляющих примеров во Владимире было больше, а глубокое и вдумчивое обсуждение не ограничивалось только областным театром драмы. Посмотрите, сколько вокруг детских площадок, тротуаров, скверов, домов, площадей и улиц, которым не помешает качественное новое переосмысление, - сказали они.