Во Владимирской области ежегодно будут выделять два миллиарда на ремонт дорог в муниципалитетах

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Сентябрьское заседание Законодательного собрания Владимирской области содержало в своей повестке 42 вопроса. Наверное, в этом году не было такого большого числа обсуждаемых законопроектов. Однако большая часть из них были чисто техническими. Впрочем, среди важных законов стоит выделить обсуждение общих границ бюджета региона на 2022-2024 годы, налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, а также изменений в транспортном налоге.

Делить деньги будут сами муниципалитеты

«Нулевое чтение» - это, по сути, определение общих границ будущего бюджета Владимирской области. Депутаты совместно с директором областного департамента финансов Вячеславом Кузиным заложили основы того, что станет определяющим документом для Владимирской области в ближайшие три года.

Известно, что областной бюджет в следующем году сохранит свою социальную направленность – более 72% всех расходов пойдут на финансирование социальной сферы. Планируется индексация социальных выплат и пособий, расходов на приобретения лекарств, стипендий в сузах и зарплат работников, не попадающих под действие «майских» Указов Президента РФ.

Также в новом бюджете планируется продолжить помощь муниципалитетам с ремонтами местных дорог. Практика выделения субсидий муниципалитетам на дорожные работы появилась в этом году. Города и районы области получили около 1,6 млрд рублей на ремонт дорог. Местным властям так понравилось, что они попросили добавки. Поэтому решено, что со следующего года в бюджете области должно закладываться ежегодно не менее 2 миллиардов рублей на ремонт местных дорог. Особое внимание собираются уделять дорогам к больницам, школам и детским садам, а также к промышленным объектам. При этом делить данные деньги будут совместно с муниципальными властями. По сути, они сами распределят этот кусок бюджетного пирога.

Про налоговые ставки

Также депутаты обсудили снижение налоговых ставок для предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса. Речь идёт, в первую очередь, о поддержке сферы услуг.

Для предприятий этой сферы до конца года определена налоговая ставка по «упрощенке» в 1% по доходам и 5% по доходам, уменьшенным на величину расходов. В списке «льготников» остаются предприятия пассажирских перевозок, гостиницы, музеи, библиотеки, фитнес-центры, кинотеатры и некоторые другие.

Также для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, установлена ставка 0,5% налога на недвижимое имущество в 2022 году, и 1% - в 2023. На время ковидных ограничений предприятиям было предоставлено почти полное освобождение от этого налога. Сейчас происходит постепенное его возвращение к прежним значениям (ранее действовала ставка 1,5%).

Про транспортный налог

Также депутаты прислушались к голосу разума и внесли изменения в порядок предоставления льготы по транспортному налогу для родителей/опекунов детей-инвалидов.

- Ранее у нас действовала следующая система: от уплаты транспортного налога освобождался один из родителей или опекунов несовершеннолетнего ребенка-инвалида, - рассказал депутат Роман Кавинов. – Льгота предоставлялась на одно транспортное средство мощностью не более 150 лошадиных сил. При этом по достижении 18 лет ребенку, льгота переставал действовать, хотя для родителей ничего не менялось. Теперь же льгота будет предоставляться бессрочно, даже если ребенок уже взрослый.

Во Владимирской области насчитывается чуть менее полутора тысяч семей, имеющих право на получение данной льготы. Бюджет Владимирской области теряет при этом 6,5 миллиона рублей, однако, в данном случае, деньги не главное.

О поощрении омбудсменов

Наконец, депутаты приняли закон, увеличивающий денежное содержание и денежное поощрение для региональных уполномоченных по правам человека, ребёнка и по защите прав предпринимателей.

В настоящее время омбудсмены получают 32 процента от денежного содержания губернатора, что, по словам того же Романа Кавинова, «меньше чем у заместителя директора департамента и даже меньше, чем у простого депутата ЗС, работающего на профессиональной основе».

- Более того, если мы возьмем Центральный Федеральный округ, то везде такие поощрения гораздо выше, - добавил депутат Кавинов. - Например, в Рязанской области омбудсменам выплачивает 67 процентов от денежного содержания губернатора. А в других регионах эта цифра еще выше. У нас же эта категория государственных служащих была обделена все это время. Что не правильно, учитывая объем их нагрузок. При этом даже после повышения поощрение будет меньше, чем в ЦФО. Планируется довести его до уровня 48 процентов.