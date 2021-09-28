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Общество28 сентября 2021 14:00

Депутаты владимирского ЗС проголосовали против сокращения сроков перехода домов от Фонда капремонта на спецсчета

На сентябрьском заседании возникла горячая дискуссия вокруг того, как лучше собирать деньги на капитальный ремонт
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все началось с инициативы представителя партии КПРФ Шамиля Хабибуллина, который предложил сократить сроки рассмотрения заявки от жителей на перевод их средств, собранных на капремонт, на спецсчет.

«Деньги уходят к фирмам однодневкам»

- Сейчас жителям Владимирской области, чтобы перейти на самостоятельное накопление средств на спецсчетах, нужно после проведения общего собрания собственников и положительного решения по вопросу ждать еще целый год, - объяснил он свою позицию. – Я же предлагаю сократить этот срок до трех месяцев. Это упростит жизнь людям.

Но предложение депутата не вызвало прилива энтузиазма у его коллег. Так, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Фатеев сказал, что данный законопроект вызвал негативные отзывы, как у областного фонда капремонта, так и у администрации региона.

- Я изучал также опыты других регионов, где вводилась подобная практика, и практически везде это имела негативные последствия, - добавил Фатеев.

О том, что это за «негативные последствия» рассказал директор регионального фонда капремонта Владимир Новиков. По его словам, сокращения сроков перехода от фонда к спецсчету приведет лишь к негативным последствиям.

- В Ярославской области, где пришли к такой практике, миллионы средств ушли со спецсчетов к фирмам-однодневкам и были потрачены на другие нужды, а не на капитальный ремонт домов, - рассказал он. – Там завели шесть уголовных дел! Но деньги вернуть людям не получилось, в итоге жители вернулись к фонду капремонта с нулевым балансом.

А в Москве закон почему-то работает

Аргумента фонда капремонта разгорячили Шамиля Хабибуллин, который назвал их «чушью и неправдой».

- Почему в Москве такой закон принят и прекрасно действует? – спросил он. - Там люди могут за три месяца изъять свои деньги из фонда. И почему-то никаких уголовных дел! Кстати, коллеги, я уверен, что большинство из вас живет в домах, где средства аккумулируются на спецсчетах.

Поддержали Хабибуллина, в общем-то, лишь представители фракции КПРФ в Заксобрании. Так, депутат Антон Клюев сказал, что жители имеют право сами решать, как им лучше собирать деньги, а фонд капремонта, по его словам, просто не хочет терять деньги.

Отчасти согласился с коммунистами депутат Сергей Казаков, ранее входивший в партию, но теперь ставший независимым. Он также посчитал, что жители имеют право самостоятельно выбирать. Однако добавил, что не каждому дому спецсчет выгоден.

- Спецсчета хороши лишь для новостроек, где есть время на то, чтобы собрать средства на капремонт, - сказал Казаков.

А вот представитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Рожков выступил категорически против законопроекта, правда уточнил, что это его мнение, а не партии, которую он представляет.

- Если уж так хочется работать со спецсчетом, то пусть здесь и контроль будет за деньгами такой же, как у фонда капремонта, который контролируют все – областная администрация, стройнадзор и так далее. А то сколько раз уже было, когда деньги со спецсчета уходили в никуда, а потом дом возвращался в фонд. Слишком неравные условия получаются. А вообще, если уж так говорить, я бы на месте жителей десять раз подумал, переходить ли на спецсчет или нет. Вот наш дом на спецсчете. И нам надо лифты менять, но в областную программу по замене лифтов войти мы не можем. И единственная возможность купить эти лифты – поднять тариф. Надо ли оно вам.

В итоге, за инициативу выступили лишь восемь депутатов, пятеро было против, а 15 человек воздержались. Этого для принятия законопроекта не хватило.

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