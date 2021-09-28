Депутаты владимирского ЗС проголосовали против сокращения сроков перехода домов от Фонда капремонта на спецсчета

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все началось с инициативы представителя партии КПРФ Шамиля Хабибуллина, который предложил сократить сроки рассмотрения заявки от жителей на перевод их средств, собранных на капремонт, на спецсчет.

«Деньги уходят к фирмам однодневкам»

- Сейчас жителям Владимирской области, чтобы перейти на самостоятельное накопление средств на спецсчетах, нужно после проведения общего собрания собственников и положительного решения по вопросу ждать еще целый год, - объяснил он свою позицию. – Я же предлагаю сократить этот срок до трех месяцев. Это упростит жизнь людям.

Но предложение депутата не вызвало прилива энтузиазма у его коллег. Так, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Фатеев сказал, что данный законопроект вызвал негативные отзывы, как у областного фонда капремонта, так и у администрации региона.

- Я изучал также опыты других регионов, где вводилась подобная практика, и практически везде это имела негативные последствия, - добавил Фатеев.

О том, что это за «негативные последствия» рассказал директор регионального фонда капремонта Владимир Новиков. По его словам, сокращения сроков перехода от фонда к спецсчету приведет лишь к негативным последствиям.

- В Ярославской области, где пришли к такой практике, миллионы средств ушли со спецсчетов к фирмам-однодневкам и были потрачены на другие нужды, а не на капитальный ремонт домов, - рассказал он. – Там завели шесть уголовных дел! Но деньги вернуть людям не получилось, в итоге жители вернулись к фонду капремонта с нулевым балансом.

А в Москве закон почему-то работает

Аргумента фонда капремонта разгорячили Шамиля Хабибуллин, который назвал их «чушью и неправдой».

- Почему в Москве такой закон принят и прекрасно действует? – спросил он. - Там люди могут за три месяца изъять свои деньги из фонда. И почему-то никаких уголовных дел! Кстати, коллеги, я уверен, что большинство из вас живет в домах, где средства аккумулируются на спецсчетах.

Поддержали Хабибуллина, в общем-то, лишь представители фракции КПРФ в Заксобрании. Так, депутат Антон Клюев сказал, что жители имеют право сами решать, как им лучше собирать деньги, а фонд капремонта, по его словам, просто не хочет терять деньги.

Отчасти согласился с коммунистами депутат Сергей Казаков, ранее входивший в партию, но теперь ставший независимым. Он также посчитал, что жители имеют право самостоятельно выбирать. Однако добавил, что не каждому дому спецсчет выгоден.

- Спецсчета хороши лишь для новостроек, где есть время на то, чтобы собрать средства на капремонт, - сказал Казаков.

А вот представитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Рожков выступил категорически против законопроекта, правда уточнил, что это его мнение, а не партии, которую он представляет.

- Если уж так хочется работать со спецсчетом, то пусть здесь и контроль будет за деньгами такой же, как у фонда капремонта, который контролируют все – областная администрация, стройнадзор и так далее. А то сколько раз уже было, когда деньги со спецсчета уходили в никуда, а потом дом возвращался в фонд. Слишком неравные условия получаются. А вообще, если уж так говорить, я бы на месте жителей десять раз подумал, переходить ли на спецсчет или нет. Вот наш дом на спецсчете. И нам надо лифты менять, но в областную программу по замене лифтов войти мы не можем. И единственная возможность купить эти лифты – поднять тариф. Надо ли оно вам.

В итоге, за инициативу выступили лишь восемь депутатов, пятеро было против, а 15 человек воздержались. Этого для принятия законопроекта не хватило.