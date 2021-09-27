Самые проблемные детсады – в Муроме и Суздальском районе

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Чему и как учат дошколят во Владимирской области? На этот вопрос постарались ответить специалисты «Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой». Оценку садиков в этом году проводили по нескольким показателям: качество образовательных программ дошкольного образования, качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия), качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО, качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье), обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу повышение качества управления в ДОО. Оценивали детсады во всех районах и, как выяснилось, двоечников у нас нет: десять районов и городов показали достаточный уровень качества дошкольного образования, одиннадцать – оптимальный, критически низкого не было ни у кого.

А в Коврове – лучше!

Тем не менее, результаты неоднородны. Лучше всего дела обстоят в садах города Коврова и Камешковского района – они набрали по 86,61% из ста возможных, показав высокий уровень. Также в тройке лидеров Гусь-Хрустальный район с 86,07%. А вот владимирские сады заняли только четвертое место с 85,63%. Также оптимальный уровень качества образования в детсадах Кольчугинского района (85,54%), г. Радужный (82,72%), г. Гусь-Хрустальный (82,41%), Вязниковского района (81,12%), Муромского района (80,92%), Собинского района (80,63%) и Петушинского района (80,04%). Достаточный уровень у садиков Ковровского района (79,02%), Селивановского района (78,79%), Меленковского района (77,95%), Киржачского района (77,28%), Гороховецкого (73,79%), Судогодского (73,08%) и Александровского районов (72,19%). А меньше всего баллов набрали садики Юрьев-Польского района (70,76%), Суздальского района (70,18%) и округа Муром (60,63%).

Научат и защитят

Как показал мониторинг, с обучением в детсадах области все не плохо – средний бал 78%. В отстающих все тот же Муром, Гороховецкий район, Судогодский, Муромский, Селивановский районы – они набрали от 66% до 71% из ста возможных. Что касается, художественного, речевого и физического развития, то здесь в регионе качество образования даже выше – 80%, а самые низкие результаты опять в округе Муром - 58%, Александровском и Гороховецком районах - по 69%, а также Судогодском - 68%. Но вот с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья есть проблемы: показатель остановился на 55% из максимальных 100. Кроме того, в садиках могут обеспечить здоровье, безопасность и повседневный уход за детьми на 79%, а контакт с родителями в детсадах области в среднем налажен на 77%. Проще говоря, мамы и папы готовы участвовать в садиковских мероприятиях, в том числе мастер-классах.

Игры и игрушки есть, воспитателей - нет

При этом во всех садиках закуплены развивающие игры и игрушки, необходимое оборудование и компьютеры, чтобы заниматься с детьми, у воспитателей появилось больше возможностей и свободы для развития детей с учетом их индивидуальности. Но при этом педагоги перегружены: они работают на полторы – две ставки, без увеличения зарплаты им приходится делать больше работы. Объем учебно-методической документации, в том числе отчетов, которые они готовят, вырос в несколько раз за последние годы, готовиться к занятиям теперь нужно с учетом индивидуальных потребностей детей, а еще проводить обязательные психолого-педагогические мероприятия. При этом во Владимирской области не хватает квалифицированных воспитателей (по этому критерию в регионе средний балл 4,45 из 6 максимальных), профессиональное развитие тоже хромает (средний балл 4,14 из 6).

Как отмечают чиновники от образования, кадровые проблемы в детсадах действительно обострились в последнее время. Из-за оптимизации штатных расписаний сокращается число не только воспитателей, но и педагогов-специалистов, в том числе психологов и инструкторов по физической культуре. А хроническая усталость, которая накапливается из-за того, что воспитатели вынуждены много работать, и переполненные группы сказываются на качестве проведений занятий с детьми.

Впрочем, как бороться с этой проблемой и делать садики комфортнее чиновники не подсказали. Правда, дали рекомендации. Например, муниципалитетам - создать условия для развития инновационного движения детсадов (чтобы это ни значило) и усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере дошкольного образования. Также планируется организовать курсы повышения квалификации по формированию компетенции в области разработки и реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования и курсы переподготовки руководителей ДОУ по программе «Менеджмент в образовании».