Во Владимир приедут поэтесса Вера Полозкова, Трофим и Александр Серов

Вера Полозкова. Фото Емельяновой Ольги.

С приходом осени культурная жизнь Владимира начинает играть яркими красками. В областной столице выступят звезды российской эстрады. Кто же это будет, читайте в нашей афише. Мы собрали самые яркие события октября.

Спектакли и мюзиклы

3 октября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства покажут постановку «Судьба в подарок». В ролях: Антон Хабаров, Евгений Сидихин, Елена Проклова, Вячеслав Гугиев, Елена Хабарова. Спектакль Вячеслава Гугиева — оригинальная попытка побудить зрителя задуматься над философией человеческих отношений. Кто пишет их сценарий? Рок, Судьба, Бог? Режиссер уверен, что будущее зависит только от самого человека и от сотен тысяч выборов, которые он делает ежедневно. Цена билета — 1300 — 2900 рублей.

8 октября в 19 часов в Арт-холле звезды петербургской оперетты представляют: мюзикл «Призрак Оперы. Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика во многом отличается от романа Леру и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, и она вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами. В спектакле есть место и комедии. Сам Эрик не лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале. Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Второй акт намного драматичнее, в нем происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по ее просьбе лицо. В нем и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин. Цена билета — 1000 — 2500 рублей.

Призрак оперы. Фото предоставлено организаторами.

22 октября в 19 часов в Арт-холле можно будет увидеть драматическую комедию «Раневская. Сквозь смех и слезы». Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру гениальной Раневской и расскажет эта почти детективная, и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной, неповторимой актрисы. Цена билета — 1100 — 2600 рублей.

28 октября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства зрители увидят спектакль «Синдром счастья или ложь по контракту». В ролях: Татьяна Орлова, Роман Мадянов, Агния Кузнецова, Николай Добрынин, Алексей Пашков, Илья Соколовский и другие. Авантюрная комедия по пьесе Ив Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит». Месье Амилькар – обеспеченный, элегантный, однако очень несчастный в личной жизни мужчина. Однажды он решает, что для полноценной жизни ему просто необходима семья, которой он все никак не может обзавестись и не находит лучшего варианта решения проблемы, чем просто купить ее. Цена билета — 1400 — 2800 рублей.

28 октября в 19 часов в Арт-холле пройдет постановка «Идеальный свидетель». В ролях: Андрей Ильин / Игорь Ливанов, Юлия Такшина, Павел Баршак. Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно! Цена билета — 1100 — 2700 рублей.

Вечная классика

2 октября в 18 часов в областной филармонии выступит «Вивальди-оркестр» с новой программой «Грустить не надо». Солист оркестра и ведущий концерта – Сергей Полянский исполнит вокальные номера, сделавшие в свое время знаменитыми Леонида Утесова и Петра Лещенко, Владимира Бунчикова и Павла Михайлова, Юрия Морфесси, Константина Сокольского и других великих русских артистов той далекой «патефонной» эпохи. В программе: классика, джаз, музыка танцевальных оркестров 30-40-х годов ХХ века. Цена билета — 1000-2200 рублей.

2 октября в 18 часов в Центре классической музыки пройдет концерт пианист Михаил Лидский. Перед концертами музыковед Елена Маркина проведет лекции из цикла «Погружение в классику», которые помогут слушателям еще больше проникнуться музыкой Бетховена в исполнении пианиста. Цена билета — 450 рублей.

12 октября в 18.30 в Центре классической музыки дружеский концерт даст пианист Александр Гиндин. Будут исполнены 3 фортепианных произведения Листа - Симфоническая поэма «Прелюды», Концерты для фортепиано с оркестром №1 и №2. Цена билета — 450 рублей.

14 октября в 18.30 в областной филармонии пройдет «Осенний марафон». Киношлягеры Андрея Петрова. В исполнении Владимирского русского оркестра прозвучат мелодии и песни из известнейших фильмов «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и другие. Цена билета — 250-350 рублей.

В конце октября состоится открытие сезона Центра классической музыки. Фото предоставлено организаторами

29 октября в 18.30 состоится открытие сезона Центра классической музыки. В концерте примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, сводный хор ЦКМ, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла. В программе: Cергей Рахманинов "Каприччио на цыганские темы", Модест Мусоргский «Ночь на лысой горе», Николай Римский-Корсаков "Испанское каприччио". Совместно со сводным хором Центра классической музыки прозвучит Кантата «Весна» Сергея Прокофьева. Цена билета — 300-400 рублей.

Звездные гастроли

13 октября в 18.30 в областной филармонии пройдет большой юбилейный концерт Стаса Пьехи. В концертную программу войдут такие хиты, как: «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», а также новые творческие эксперименты артиста. Зрителей ждет необычное яркие номера и музыкальные экспромты в исполнении живого бэнда. Цена билета — 1600 — 2800 рублей.

Стас Пьеха. Фото: Олег ЗОЛОТО

13 октября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства пройдет юбилейный концерт легендарного «Хора Турецкого». 12 уникальных голосов, более 8000 выступлений и 30 лет на сцене. Музыка, вдохновляющая сотни людей во всем мире. Самые крупные площадки страны, самые уникальные голоса в природе, самый широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной а капеллы и романтических баллад. Никаких рамок и ограничений. Ведь 30 лет – это время свершений! Цена билета — 3300 — 5100 рублей.

16 октября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства состоится выступление народного артиста России Александра Серова. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь»?! Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах. Цена билета — 1400 — 2600 рублей.

17 октября в 19 часов на сцене Областного дворца культуры и искусства выступит Сергей Трофимов. Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. Цена билета — 1300 — 2600 рублей.

Сергей Трофимов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

31 октября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства выступит российская поэтесса, актриса театра и драматург Вера Полозкова. Она представит новую книгу «Работа горя» и новую программу, созданную при участии композитора Александра Маноцкова. «Работа горя» — авторский сборник женской лирики, включающая в себя сотню стихотворений, написанных за семь лет. Цена билета — 1300 — 2900 рублей.

Детям

2 октября в 10.30 в Арт-холле пройдет спектакль «Буба шоу». В этот раз Буба попадает в удивительный мир иллюзии! Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Все действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем, каждому ребенку на время спектакля выдается специальный светодиодный браслет, с помощью которого зрители будут влиять на действие спектакля и помогать Бубе! В основу сюжета закладывается следующий посыл: как правильно вести себя в театре, почему важно развивать воображение, мыслить нестандартно и стремиться к новым знаниям и, конечно, что важно помогать и слушаться родителей. Цена билета — 450 — 1450 рублей.

16 октября в 12 часов в Арт-холле состоится спектакль «Страна Кошландия» Московского театра кошек Владимира Куклачева. В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и десять артистов-людей. В мультижанровой премьере «Страна Кошландия» помимо клоунады, дрессуры и пластики есть еще и цирковые трюки, и пантомима. За мечтательную составляющую в спектакле «Страна Кошландия» отвечают декорации-трансформеры, таинственные спецэффекты и красочные костюмы. Цена билета — 700 — 1700 рублей.

Во Владимире выступит сын Юрия Куклачева. Фото: Евгения ГУСЕВА

21 октября в 18.30 на сцене Арт-холла пройдет неоновое шоу «Маленький принц». Старая сказка, рассказанная по-новому, тронет каждое сердце. Спектакль создан как захватывающее театральное шоу, а неоновое освещение заставляет поверить, будто вы и впрямь оказались на другой планете. Авторская музыка создаст нужное волшебное настроение, и на время спектакля в зале погаснет свет — ведь хорошие сказки рассказывают в темноте. Но не бойтесь этой темноты! Неоновое освещение сделает сюжет любимой сказки и её героев ещё ярче! Во время спектакля вы на минуту окажетесь участниками представления и поиграете с планетами и звездами точь-в-точь как Маленький Принц. Цена билета – 600-1650 рублей.