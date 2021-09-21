На новогодние украшения Владимира мэрия потратит более 1,3 миллиона рублей

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В городской администрации уже озаботились новогодними украшениями областной столицы. На преображение улиц и парков с помощью светящихся композиций, гирлянд плей-лайт и световых кронштейнов планируют потратить один миллион 352 тысячи рублей. При этом никаких новых арт-объектов в городе не появится – на эти деньги отремонтируют и приведут в порядок уже знакомые нам украшения: снеговиков, танцующие пары, маску, зонт, новогодний оркестр, арку с подарками, «Почту Деда Мороза» и прочее. Единственным относительно новым объектом можно назвать инсталляцию «2022». Впрочем, не исключено, что позднее мэрия все же закажет несколько новинок для украшения Владимира, объявив отдельный аукцион.

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Если верить контракту, световые кронштейны «Вензель», «Нить», «Кольца» и прочие появятся на Козловом валу, на Театральной площади, улицах Мира (площадь перед ДК Молодежи), Горького, Георгиевской и Спасской, в Молодежном и Андриановском сквере, на Спасском Холме, в сквере Липки. Гирлянды плей-лайт развесят на площади Победы и у Красносельского пруда – по 10 и 15 штук соответственно. Предусмотрено контрактом световое и декоративное оформление козырьков зданий по пешеходной Георгиевской улице, балюстраду здания Старой аптеки украсят еловыми шлейфами, елочными игрушками и световыми бантами, а на пересечении Суздальского проспекта и Пекинки, на площади Лазарева и на пересечении Верхней и Нижней Дубровы установят световые фигуры «Ели».

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Места для большинства арт-объектов пока конкретно не определены. После того, как подрядчик заменит неработающие гирлянды, подкрасит металлоконструкции, обновит подиумы, заменит декоративные элементы и покрытие, место их установки согласуют с чиновниками.

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Подготовить новогодние украшения должны до конца октября, установить – в ближайшие две недели после этого, а уберут их к 31 марта 2022 года. Также все время, пока город будет украшен, подрядчик должен следить за состоянием гирлянд и объектов. Заниматься украшениям областной столицы выразил желание один участник – индивидуальный предприниматель Михаил Садовников. Кстати, в прошлом году услуги по украшения Владимира обошлись дешевле – примерно в 1,1 миллиона рублей.