Выборы в Госдуму во Владимирской области закончились победой единоросов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя пять лет владимирцы вновь участвовали в выборах депутатов в Государственную думу. И результаты оказались очень похожими с теми, что мы имели в 2016 году. Вновь, что по единому избирательному округу, что по одномандатным округам выиграли представители партии «Единая Россия». Причем в качестве одномандатников даже выиграли те же самые кандидаты – Григорий Аникеев и Игорь Игошин. Однако преимущество единоросов в 2021 году оказалось чуть менее явным, хотя все равно безоговорочным.

Начнем с явки. Приняли участие в выборах 37,89 процента. Для сравнения в 2016 году явка составила 38,41 процента. В общем-то, цифры практически не изменились, однако, учитывая, что в этот раз выборы длились три дня из-за коронавируса, надо признать, что люди явно с неохотой шли на избирательные участки. Еще в субботу вечером явка составляла вовсе 20 процентов от общего числа избирателей. А ведь это выборы в Госдуму, что уж говорить про местные кампании. Кстати, председатель облизбиркома Вадим Минаев по поводу столь низких цифр сказал, что для 33 региона такая явка стала "нормой", начиная с 2008 года, до этого люди гораздо активнее шли голосовать. Однако от озвучивания причин Минаев воздержался, сказав, что областная избирательная комиссия должна организовывать выборный процесс, а вот объяснением причин должна заниматься соответствующие специалисты от науки.

Если же посмотреть на предварительные итоги голосования, опубликованные гна сайте облизбиркома, то вот что мы имеем:

Единый округ (обработано 100% протоколов):

«Единая Россия» - 37,64%

КПРФ - 25,95%

ЛДПР - 9,42%

«Справедливая Россия – За правду» - 7,78%

«Новые люди» - 7,31%

Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.

Сразу видно, что очень активно на этих выборах проявила себя партия «Новые люди», которая появилась как раз в этом году. И сразу смогла ярко заявить о себе. Остальная «большая четверка» и на прошлых выборах сумела пробиться в парламент. Вот только цифры слегка изменились.

Явно успешными итоги голосования могут назвать разве что представители КПРФ, у которых по сравнению с 2016 годом процент вырос почти в 2 раза. В 2016 году у коммунистов было всего 13,1 процента от общего числа проголосовавших. Теперь же почти 26 процентов. А вот у остальных показатели снизились.

Так, в 2016 году по партийным спискам большинство голосов получила "Единая Россия" с 45,61 процента голосов (минус восемь процентов). За ней следовала ЛДПР с 18,24 процента (снижение в два раза). "Справедливая Россия" набрала пять лет назад 7,18 процентов (показатели не изменились).

Кстати, уменьшились цифры и у победителей по одномандатным округам. Что Игорь Игошин, что Григорий Аникеев за последние пять лет потеряли в поддержке. Так, у Игошина в 79 округе было 47,86 процента голосов (в 2016 году за него проголосовали 54,98 процента избирателей), а у Аникеева в 80 округе – 48,77% (в 2016 году - 65,57 процента избирателей). Часть голосов у этих депутатов явно оттянули на себя представители КПРФ Лариса Емельянова и Антон Сидорко. Однако оба кандидата все равно отстали вдвое от своих конкурентов из «Единой России», так что победа «партии власти» на выборах 2021 года все равно бесспорна.