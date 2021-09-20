Владимирские студенты предпочитают информационные технологии и роботехнику

Владимирский государственный университет

В ВлГУ рассказали, какие специальности предпочитают абитуриенты. Сегодня главный вуз Владимирской области ведет обучение по 37 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. Головной вуз в настоящее время реализует 159 образовательных программ по разным уровням (среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).

Новые специальности – для нового времени

Список специальностей и программ в университете постоянно обновляют – в соответствии с запросами экономики и работодателей университет. За последние пять лет были открыты 33 новые образовательные программы. Например, в прошедшем учебном году получена лицензия на новые направления бакалавриата и магистратуры «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». Университет продолжил внедрение проектного обучения в образовательный процесс, одной из его форм является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) на основе стартапа. В прошедшем учебном году данный формат студенты выпускных курсов выбрали впервые.

Государственное задание вуз выполнил в полном объеме – недостатка в желающих поступить не было. Конкурс был высоким на все группы направлений, в том числе на специальности колледжа ВлГУ. Возрос интерес абитуриентов к направлениям подготовки и специальностям в сфере информационных технологий и робототехники (бакалавриат - «Программная инженерия» и «Прикладная информатика», колледж - «Информационные системы и программирование» и «Мехатроника и мобильная робототехника»). Большой популярностью у абитуриентов пользовались и программы, связанные с изучением языков - «Педагогическое образование» с двумя языковыми профилями и профилем «Экономическое образование. Английский язык». По-прежнему многие хотят изучать юриспруденцию, внешнеэкономическую деятельность, гуманитарные и социальные науки.

От Камчатки и до Крыма

География студентов первого курса очень широкая: более 20% представляют другие регионы России. В вузе объясняют это новыми условиями поступления: абитуриенты этого года могли предоставить ЕГЭ по выбору, участвовать в многопрофильном конкурсе и подавать заявление о приёме одновременно на четыре направления. При этом подать документы можно было разными способами: лично, дистанционно и почтовым оператором. Многие воспользовались дистанционным способом: с помощью суперсервиса Минобрнауки на портале госуслуг и через «Личный кабинет абитуриента» на сайте приемной комиссии ВлГУ. Именно удаленная подача заявления о приеме позволила поступать во Владимирский государственный университет ребятам из разных регионов России - Московской, Нижегородской, Ивановской, Архангельской, Брянской, Иркутской, Мурманской областей, Камчатского края, республик Карелия, Коми и Крым, и даже других стран.

А вот дистанционное обучение, на которое владимирский университет ушел в ноябре прошлого года, стало главной проблемой. В дистанционном формате прошли и вступительные испытания. Также в онлайн-формате проводились и ряд мероприятий, связанных с международной деятельностью: например, чтение онлайн-лекций в рамках совместных образовательных программ с вузами КНР и Узбекистана. В новом учебном году студенты бакалавриата и специалитета будут обучаться в очном формате, а для студентов магистратуры и аспирантуры предусмотрен смешанный формат. В ВлГУ надеются, что такой формат удастся сохранить, в том числе, и за счет вакцинации – на базе вуза открыт пункт вакцинации от Covid-19, в котором прививаются преподаватели, сотрудники и студенты.