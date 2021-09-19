От олимпийского чемпиона до полузащитника «»Краснодара: как владимирские футболисты Премьер-лигу покоряли

Евгений Конюхов (второй слева)

Это лето можно назвать в некоторой степени особым для владимирского «Торпедо». Впервые за последние девять лет игрок этой команды перешел сразу в клуб Премьер-лиги. Полузащитник Никита Кривцов перебрался не абы куда, а сразу в «Краснодар». Чем не повод вспомнить других игроков, которые ярко себя проявили на всероссийском уровне.

Советский период

В общем-то, весь советский период владимирское «Торпедо» провело во второй лиге чемпионата СССР. Шибко высоких результатов сам клуб не добивался, однако хороших игроков подготовил немало. В итоге, на уровень высшей лиги сумели пробиться сразу три футболиста: Валентин Афонин, Виктор Лосев и Владимир Сучилин.

Валентин Афонин. Фото: Википедия

Все они ярко проявляли себя в «Торпедо». Так Валентин Афонин уже в 20 лет заставил говорить о себе настолько, что руководству «Торпедо» пришлось натурально прятать игрока от ЦСКА. Тогда армейский клуб, пользуясь возможностью призвать абсолютно любого футболиста, легко мог переманить к себе молодых талантов. Афонина сумели сохранить во Владимире еще на пару лет, но в 1961 году он все-таки переходит в ростовский СКА. А уже потом была бронза чемпионата Мира 1966 года, триумфальная игра за ЦСКА и чемпионский титул.

Виктор Лосев, переходил спокойней в московское «Торпедо». По его же воспоминаниям, в молодые годы он не был сверх ярким нападающим, однако определенную славу снискал. Его заприметил Николай Кузьмин, бывший московский торпедовец, и порекомендовал тогдашнему тренеру автозаводцев Владимиру Салькову. Было это в 1979 году. А уже в 80-е годы Лосев прославился, играя за московское «Динамо» и олимпийскую сборную 1988 года.

Особняком стоит история Владимира Сучилина. Во-первых, он воспитанник кольчугинского футбола, что для нашего региона редкость, где доминируют владимирская и муромская школы. Во-вторых, он перешел в московское «Торпедо» уже сложившимся игроком. Дебютировал в высшей лиге он в 26 лет, зато сразу стал чемпионом СССР.

Золотая молодежь 1993 года

Развал СССР стал для владимирского «Торпедо» по-своему знаковым. Реформа чемпионата привела к тому, что многие команды, никогда не блиставшие во времена Советского Союза, по принципу «из грязи в князи» оказались среди грандов российского футбола. Владимирцы в 1992 году дебютировали в первой лиге.

Но помимо этого во Владимире в начале 90-х годов прошлого века сложилась весьма крепкая команда. Не зря она в 1993 году добилась высшего по сей день достижения – 6-го места в первой лиге.

Естественно, что игроки из Владимира привлекли внимание клубов Премьер-Лиги. Еще в 1992 году в московское «Динамо» перешел Игорь Варламов, ставший в составе этой команды бронзовым призером чемпионата России (причем дважды).

А в 1993 году сразу целая группа футболистов отправляется на повышение. Максим Путилин, Игорь Асланян (оба транзитом через «Асмарал») становятся игроками московского «Торпедо» и в том же году выигрывают кубок России. В том же году уже напрямую из «Торпедо» в высшую лигу уходит Евгений Дурнев. Правда он сначала выступает за «Камаз» и нижегородский «Локомотив», но потом тоже оказывается в московском «Торпедо».

Евгений Дурнев Фото: Александр УТКИН

Еще один торпедовец, сменивший Владимир на Москву – Дмитрий Вязьмикин. Нынешний спортивный директор владимирской команды, в 90-е годы нагнал шороху на защитников многих команд, регулярно становясь одним из лучших бомбардиров разных соревнований. В высшей лиге он выступал за ярославский «Шинник», элистинский «Уралан» и опять же московское «Торпедо». В составе последних Дмитрий стал бронзовым призером чемпионата страны (2000) и лучшим бомбардиром (2001).

Дмитрий Вязьмикин Фото: Антон ТУШИН

Самарский вояж

В начале XXI века в результатах владимирского «Торпедо» наступил определенный спад, который продолжался до 2005 года. С этого момента команда в течение пяти лет целенаправленно шла ко второму в своей истории попаданию в первую лигу. В тот момент в команду вернулся Дмитрий Вязьмикин, собрался крепкий состав из своих воспитанников, вновь появилась весьма талантливая молодежь.

И ярче всех из той плеяды проявил себя вратарь Евгений Конюхов. В сезоне 2008 года он установил рекордную для владимирской команды «сухую» серию (без пропущенных мячей) – 1224 минуты без голов в свои ворота. Талантливого игрока заметили. И уже в 2009 году он переходил в ФК «Нижний Новгород». Это была первая лига, но вслед за этим Евгений продолжал ярко играть. И в итоге в 2015 году оказался в Премьер-лиге – вместе с командой из Самары «Крылья Советов».

Вообще Самара в последние годы стала для игроков из Владимира местом, где они дебютируют в Премьер-лиге. Так, Артем Делькин, нападающий «Торпедо» в 2011-2012 годах также перешел в «Крылья Советов», где и провел несколько сезонов на уровне Премьер-Лиги.

И это неполный список владимирских футболистов. Сюда можно было бы добавить Дениса Евсикова, Олега Стогова, Георгия Щенникова, Юрия Ладыгина. Но о них уж как-нибудь в следующий раз