Лица Музейной: во Владимире пройдет первый фестиваль одной улицы

Фото организаторов фестиваля

Необычное событие объединит жителей небольшой улицы в центре города – всего триста метров, пятнадцать домов – и гостей областного центра. Улица Музейная - одна из древнейших улиц Владимира, история поселений на ее территории восходит к IV веку нашей эры. Здесь практически с каждым домом связаны судьбы лидеров общественных мнений, краеведов, инженеров, философов, революционеров, художников, архитекторов, педагогов, чиновников, священников. Здесь вырос Борис Константинов, известный советский инженер-мостостроитель и ученый, тут же когда-то жил Николай Бельчиков, советский литературовед, изучавший историю Дмитриевского собора.

Как говорят историки, небольшая улица обладает огромным ресурсом исторической памяти, но долгое время о ее истории не знали и сами жители, ведь мемориальных досок нет ни на одном из домов. Большинство жителей улицы Музейной во Владимире даже не предполагали, что когда-то в доме №10 жила всемирно знаменитая художница-авангардистка Ольга Розанова. Не знали об этом доме и специалисты – он считался утраченным и найти родовое гнездо удалось только в 2017 году.

Несколько лет создатели Розановского центра во Владимире Полина Вахотина и Анна Бражкина бились за то, чтобы сделать там музей. Жильцы одной квартиры превратили свою жилплощадь в помойку, но сегодня дом приобрел статус памятника и есть шанс, что там удастся создать музей и культурное пространство.

Потом внимание энтузиастов привлек еще один дом по той же улице - №14. Характерный образчик традиционной городской архитектуры середины XIX - начала XX веков больше года стоял опустевшим и заброшенным, его и стали расчищать волонтеры, обнаружив свидетельства прошлой жизни - посуду, игрушки, предметы мебели и обихода, письма и даже настоящие документы: военный билет, профсоюзный билет, свидетельство о браке… Эти артефакты стали экспонатами на выставке «Музей утраченного быта». Так родилась идея нового проекта – рассказать о неизвестной Музейной, познакомить владимирцев с исчезающими домами и уходящей историей, напомнить о тех, кто жил в родном городе, создавая его облик. Кстати, ради фестиваля улицу перекроют практически на весь день – с 9:00 до 18:00, благо в выходной день это не помешает офисам госструктур - Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Центра повышения квалификации работников культуры региона, департамента культуры, Госинспекции по охране памятников и других, размещенных в домах-памятниках XIX века.

Дом Ольги Розановой. Фото организаторов фестиваля

КОНКРЕТНО

«ЛИЦА УЛИЦЫ» Праздник улицы Музейной во Владимире 18 сентября

12:00 – 12:30 – открытие. Небольшой радостный концерт по случаю придания статуса памятника Дому Розановой. Владимир Кожекин.

Шатер №1 12:00 – 17:00 «Карта Музейной» для внимательного рассматривания. Чаепития.

16:00 – 17:00 «Редактируем городскую среду: как это было». Презентация проекта Московской международной киношколы (фотовыставка, книга, фильм).

Шатер №2

12:00 – 16:00 Сувенирная лавка. Библиотека улицы Музейной. Чаепития.

15:00 – 16:00 Мастер-класс «Домашний музей». Евгений Карпов

Площадка между домами №1-3

12:30 – 13:00 Экскурсия Анны Бражкиной по выставкам:

- «Новое искусство во Владимирской Художественной галерее». 1909-1945 (с каталогом)

- Инсталляция «Точка зрения» (по мотивам исследования обстоятельств создания картины Ольги Розановой «Пейзаж с извозчиком», 1910)

По всей улице Музейной. 13:00 – 14:00. Экскурсия студентов ММШК по улице Музейной (около большинства домов развернуты выставки с инсталляциями и театрализациями, представляющие их историю): - «Земщина» (Управа уездного земства, Музейная, 1) - «Монахи» (Боголюбское подворье, Музейная 2) - «Книги, газеты, ярлыки» (Типо-Литография В.А.Паркова, Музейная, 2) - «Арестанты» (Земское арестантское отделение, Музейная, 3) - «Духоподъемное» (Дом Косаткиных, Музейная, 6) Двор Дома Ольги Розановой (Музейная, №10)

14:00 – 15:00. Выставка и народный семинар с чаепитием «Зеленая полоса» С участием жителей Дома и искусствоведов Марии Тиминой (Москва) и Алексея Замятина (Берлин).

15:00 - 16:00. Продолжение экскурсии студентов Московской международной киношколы по Музейной: - «Большевики и масоны» (Завадские и Казначеевы Музейная, 7) - «Церковь и музей» (Свято-Троицкая церковь, Музейная, 8) - «Геологи» (Сергей Ульянов, Музейная, 9) - «Рабочие» (крановщица Сазонова, Музейная, 14), 10) - «Люди без свойств» (Юлия и Эдуард, Музейная, 14)

Центр современной культуры «Флигель» 19:00 -20:00 Обучающие источниковедческие чтения наугад. Из библиотеки улицы Музейной. Модерация – Анна Бражкина