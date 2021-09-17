Во Владимире асфальт на улице Красноармейской не уложили по вине подрядчика

Машинам приходится "перепрыгивать" через неровности асфальта из-за срезанного слоя Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О проблеме, сложившейся на пересечении улиц Красонармейской, Чайковского, Балакирева и проспекта Строителей знают многие, кому приходится ездить через этот оживленный перекресток. Здесь, как и на большей части всей Красноармейской, еще летом срезали старый асфальт, а новый так и не уложили.

- Каждый раз приходится тормозить, чтобы не удариться колесами в границу срезанного асфальта, - возмущается водитель из Владимира Николай Новиков. - Мало того, что это может повредить автомобиль, так еще и провоцирует ДТП, а место и без того загруженное.

Особенно много нареканий у тех, кто выезжает с улицы Балакирева на проспект Строителей «под зеленую стрелку» - времени на поворот дается немного, и автолюбители, едва разогнавшись, перед заездом на проспект тут же вынуждены тормозить, тем самым создавая друг другу помехи.

Интересно, что почти везде во Владимире дорожный ремонт завершился. К 16 сентября оставались без нового покрытия лишь улица Красноармейская и улица Егорова, однако на последней ремонт начали буквально несколько часов назад.

Дорога к площади Адмирала Лазарева со стороны проспекта Строителей Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как рассказали в мэрии, виной всем неудобствам — бросивший объект подрядчик.

- Изначально у нас был подрядчик, который выиграл три лота на ремонт дорожного полотна — на Октябрьском проспекте, на улице Егорова и на улице Красноармейской. Они успели сделать лишь Октябрьский проспект, после чего представители компании пришли к нам с заявлением, в котором попросили расторгнуть контракт, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Оказывается, после скачка цен на стройматериалы, в том числе на асфальтобетонную смесь, подрядчики поняли, что банально «не потянут», и вынуждены были уйти сразу с двух объектов во Владимире, и даже с нескольких по всей Владимирской области. Так и остались улица Красноармейская и улица Егорова сиротливо стоять со снятым слоем старого асфальта, а водители третий месяц продолжают бить колеса о неровности полотна.

Тем не менее, в мэрии заверили, что дело на Красноармейской, как и на Егорова, в скором времени сдвинется с мертвой точки.

- В настоящее время оба лота вновь «расторгованы», подрядчик определен. Улицу Красноармейскую будет ремонтировать ООО «Владавтодор», - сообщил Александр Карпилович.

Власти Владимира уточнили, что срок ремонта на улице Егорова истекает 1 ноября, а улицу Красноармейскую обязаны отремонтировать до 15 октября. По словам чиновников, они не вправе давить на подрядчиков, однако уже попросили их найти возможность выполнить работы как можно раньше. Если же такой возможности строители не найдут, владимирским автомобилистам придется ожидать новое дорожное покрытие в районе площади Лазарева только через месяц.