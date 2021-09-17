Владимирских детей приглашают на курсы ландшафтного дизайна

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Не секрет, что найти увлекательные и бесплатные занятия для дошколят и подростков – тот еще квест. Но варианты есть. Увлеченных ребят приглашают в объединения естественно-научного, краеведческого, художественного и социального направления на станции юных натуралистов «Патриарший сад». На выбор более 30 образовательных программ: занятия по ландшафтному дизайну, цветоводству, биологии, экологии, сити-фермерству, биотехнологии растений и грибов, изобразительному и прикладному искусству и многим другим. Действуют также школа блогера, экостудия «Амарант» и объединения для дошколят.

Нарисовать природу

Совмещать интерес к растению и рисованию? Легко! Работая в атмосфере полной творческой свободы, юные художники воплощают свои художественной идеи, эмоции и впечатления в различных жанрах и техниках. Ребята не только рисуют под руководством Светланы Егорычевой, членом общественной организации художников города Владимира «Колорит», но и применяют полученные художественные умения и навыки применяют в создании арт-объектов и декораций для городских праздников, выставочных экспозиций, различных интерактивных мероприятий, которых в течение года на Станции юннатов проходит немало.

Возраст: 7-15 лет

Создать город-сад

Совмещать интерес к художественной стороне жизни, любовь к красоте и миру растений ребята постарше смогут, обучаясь в объединении «Основы ландшафтного дизайна». Они не только приобретают навыки этой популярной и красивой профессии, освоив в том числе и композиционные законы, но и на практике реализуют свои проекты.

Возраст: 11-17 лет

Погрузиться в мир грибов

На программе «Биотехнология растений и грибов» ребята познакомятся с основами биотехнологии растений и лекарственных грибов (рейши, шиитаке, ежовика и других), освоят технологии микологии и микроклонального размножения, научатся стерильной биотехнологической работе, сделают прививки растениям, примут участие в исследовательских работах.

Возраст: 12-17 лет.

Помочь братьям нашим меньшим

«Занимательная зоология» - разнообразная программа, посвященная животному миру. На занятиях кружка дети приобретут знания о многообразии, распространении и значении животных в природе и жизни человека. Юные натуралисты на собственном опыте научатся быть ответственными по отношению к животным, ухаживают и наблюдают за питомцами, участвуют в конференциях.

Возраст: 7-10 лет

Оценить качество воды и почвы

Хотите ближе познакомиться с удивительным миром живой природы и внести свой вклад в сохранение неповторимой природы Владимирского края? Добро пожаловать в дружную команду активных, творческих, любознательных юных исследователей природы! Вас ждут кружки «Я исследователь», «Исследователи природы», «Основы проектной деятельности». Занятия проводятся как в лаборатории, так и в полевых условиях, включают в себя проведение экологических исследований. Школьники узнают о качестве воды, почвы и окружающего нас воздуха, учатся определять главные источники загрязнений при помощи лабораторного оборудования и химических опытов. Одними из самых интересных и увлекательных мероприятий служит научная и проектная работа. Выявить проблему, поставить цель, определить способы решения, провести эксперимент – вот лишь немногие этапы, через которые проходят юные ученые, а в результате сотворчества, сотрудничества рождаются самые разные открытия.

Возраст: 7-17 лет.

Изучить народные промыслы родного края

Художественно-краеведческое объединение школьников «Край белокаменных львов» помогает школьникам узнать о богатой многовековой историей Владимирской земли, которая славится уникальной архитектурой, в том числе – памятниками белокаменного зодчества. Используя все современные художественно-выразительные средства, наши юные художники-краеведы знакомятся с народными промыслами и традициями Владимирского края в контексте исторического развития.

Возраст: 5-17 лет

КОНКРЕТНО

Занятия стартуют с нового учебного года. Онлайн-запись доступна по ссылке - https://forms.yandex.ru/u/5be00d573c507c05a0ee73b9/. Принимаем заявления в кабинете №8 учебного корпуса. Адрес: улица Козлов тупик, 5. Телефон: 77-78-65, 77-84-01. Электронная почта: vgsyn@edu.vladimir-city.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Станцию юннатов "Патриарший сад" требуются педагоги дополнительного образования по направлениям: биология, экология, география, сельское хозяйство (агрономия, ситифермерство), астрономия, медицина.

Образование высшее/среднее специальное педагогическое или профильное.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 77-91-63, 77-78-65, 77-84-01.