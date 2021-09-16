В Юрьев-Польском, Судогодском и Суздальском районах нет мест для больных коронавирусом

Количество мест в инфекционных госпиталях пока сокращать не планируется Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, во Владимирской области уже несколько недель не регистрируют роста числа заболевших, но ситуация при этом далека от оптимистичной: ежедневно заболевают коронавирусом около 160 жителей, за неделю число заболевших выросло на тысячу с лишним.

Чаще всех заболевают трудоспособные

Темп прироста заболевания во Владимирской области пока выше, чем по России: 0,31 против 0,25, но показатель заболеваемости немного снизился – теперь он составляет 81,6 на сто тысяч жителей, что ниже, чем неделю назад. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом, собираться можно не больше 500 человек одновременно и с соблюдением всевозможных ограничений. Но трехдневные выборы все равно пройдут, правда, маски и измерение температуры будут обязательными.

Есть и хорошие новости – в области стали делать больше тестов на коронавирус, наконец доведя их до нужных показателей: 214 на 100 000 жителей, это позволяет отследить реальную картину с распространением заболевания.

- Число заболевших снизилось во всех возрастных группах, кроме жителей 30-49 лет. Среди жителей старше 65 лет заболели за неделю коронавирусом 208 человек – это около 18% от всех заразившихся, среди жителей 50-64 лет – 307 человек, это 27,7%, среди молодежи 18-29 лет – 133 человека или 13%. А среди владимирцев 30-49 лет заболели 442 человека, это 39,9%. Такая ситуация связана с низкой иммунной прослойкой в этой возрастной группе – менее 35% и с не соблюдением масочного режима, - отметила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Владимирской области Дарья Никитина.

При этом все чаще заболевшие коронавирусом владимирцы попадают в больницы: как сообщили в департаменте здравоохранения, число поступивших в инфекционные госпиталя выше, чем число выписавшихся, поэтому сокращать число коронавирусных коек пока не планируют.

- Сейчас в области открыто 1149 коек для больных коронавирусом, 79,6% из них занято. В Юрьев-Польском, Судогодском и Суздальском районах занято 100% коек, - подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян.

Надвигается сезон простуды

Как вновь подчеркивают медики, единственный способ остановить коронавирус – сделать прививку. Пока по области первый укол вакцины сделали 312 тысяч жителей, более 248 тысяч владимирцев полностью привились от коронавируса – это 35,4%, а всего для достижения коллективного иммунитета надо привить более 874 тысяч жителей. При этом в последнее время желающих вакцинироваться становится все меньше, и врачи призывают не расслабляться.

- Мы прививаемся прежде всего для себя, а не для работодателя. У не привитых людей, когда они заражаются, вирус начинает мутировать. Если вирус не будет мутировать, нам не нужно будет постоянно прививаться. Ничего плохого от того, что ваш организм будет вырабатывать антитела после прививки, не произойдет. Да, может быть температура, может болеть место укола, но это два-три дня, можно принимать таблетки. Зато даже в случае заражения вы избежите тяжелой формы, не будете лежать на животе под капельницей в реанимации, а проведете это время дома за чашкой чая, и ваши близкие будут спокойны. Я призываю всех прямо взять листок, расчертить пополам и написать все за и против вакцинации, - заявила врач-инфекционист поликлиники №2 города Владимира Татьяна Моногарова.

Еще одна причина поспешить с прививкой от коронавируса – эпидемия гриппа и ОРВИ, которая уже началась в регионе. На сегодняшний день эпидпорог превышен, болеют 9391 человек всех возрастов, и за неделю количество подхвативших вирус заметно выросло. Как отмечают медики, прививку от гриппа важно сделать как можно быстрее, чтобы организм успел сформировать иммунитет, а между ней и прививкой от коронавируса должен пройти минимум месяц.

- Грипп опасен прежде всего своими осложнениями, а при одновременном заражении гриппом и коронавирусом оба заболевания протекают значительно тяжелее, - предупреждает Дарья Никитина.

Сейчас в область поступило более 365 тысяч вакцин от гриппа, в том числе 164 тысячи «Ультрикс Квади», которая защищает от четырех штаммов. Сделать прививки от коронавируса и гриппа можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в гипермаркете «Глобус» с 10:00 до 14:00.