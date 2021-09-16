В администрации Владимирской области опровергли слухи об уходе губернатора

Владимир Сипягин. Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Традиция отправлять владимирского губернатора в оставку едва ли не ежедневно, которой около 10 лет, продолжена очередным вбросом. На этот раз анонимные телеграм-каналы, которые неровно дышат к жириновцу Владимиру Сипягину с момента «случайного» избрания, уверяют, что глава региона написал заявление об отставке. Осталось, мол, только объявить об уходе и спокойно перейти в Госдуму (у того проходное место в списке ЛДПР на предстоящих думских выборах).

По словам авторов этих сообщений, некие источники во властных структурах Владимирской области заверяют, что заявление об увольнении с высокого поста написано «по собственному желанию». Такой поворот эти «источники» напрямую связывали якобы с грядущим переездом Сипягина в Москву после 19 сентября.

Однако на деле все оказалось совсем не так.

- Это очередной фейк, никаких заявлений об уходе Владимир Владимирович Сипягин не писал, - сообщила «КП» пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

При этом официальный представитель главы региона подчеркнула, что это уже четвертый подобный вброс с минувшей весны.

Кстати, сообщения о якобы уходе Владимира Сипягина с должности губернатора действительно появляется в телеграм-каналах Владимирской области систематически, так что владимирцы к этому давно привыкли и давно перестали обращать внимание на подобные сообщения.

Напомним — в свою нынешнюю должность Владимир Сипягин вступил в 2018 году, когда на выборах победил свою предшественницу Светлану Орлову, которой прочили второй срок в губернаторском кресле. По большей части Сипягину удалось победить на «волне протеста», так как многие жители области категорически заявили, что не желают видеть на посту главы региона Орлову.

Тем не менее, после победы новому губернатору все еще приходится решать массу областных проблем, а также «кадровую чехарду» в стенах обладминистрации. В связи с этим обстоятельством систематические вбросы об уходе преследуют губернатора почти с момента его заступления в должность, но пока ни один из них не подтвердился.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Анонимы часто покусывают губернатора Сипягина - по поводу и без. Например, ему не раз вспоминали лечение от коронавируса не в местной государственной клинике, а в частной столичной клинике в ноябре 2020 года.