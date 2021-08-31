Проезд во Владимире станет дешевле на четыре рубля

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области с 1 сентября запускают акцию, которая поможет горожанам сэкономить на проезде. Так пассажиры владимирских автобусов буквально перенесутся на три года назад – проезд тогда в них стоил 20 рублей в 2017 году. Вот и сейчас до конца года проезд в общественном транспорте – автобусах и троллейбусах – станет дешевле на четыре рубля – 20 и 19 рублей соответственно. Правда, это коснется не всех. Скидки получат только те владимирцы, которые пользуются банковской картой платежной системы «Мир».

- Мы запускаем транспортную акцию. До конца года карта «Мир» любого банка при оплате проезда позволит сэкономить, - пояснил руководитель Центра развития нефинансовых сервисов и государственных проектов платежной системы «Мир» Денис Гамалея.

Владимирская область стала одним из нескольких десятков регионов, которые приняли участие в этой акции. В мэрии Владимира с энтузиазмом поддержали проект, тем более что он поможет самым социально незащищенным группам населения – пенсионерам, сотрудникам бюджетного сектора, студентам, многодетным и малообеспеченным семьям, получающим пособия на эту карту.

- Хорошо, когда бизнес развивает свой проект в интересах жителей. Благодаря этому стоимость проезда для владимирцев снизится на 18-20%, это существенная сумма. Два года назад у нас была аналогичная акция с картами VISA, которую оценили жители, - отметил начальник городского управления транспорта и связи Юрий Иванов.

Владимир Капп, Денис Гамалея и Юрий Иванов. Фото: Полина Немчинова

Чтобы получить скидку, достаточно оплатить проезд с помощью пластиковой карты «Мир» с возможностью бесконтактной оплаты или ее виртуального дублера с помощью смартфона. Хотя акция действует по всей территории области, присоединиться к ней смогут только те перевозчики, которые подключились к системе «Ситикард» и оснастили транспорт валидаторами. Это компании, работающие во Владимире, Коврове, Муроме, Вязниках, а также занимающиеся межмуниципальными перевозками. Всего к системе бесконтактной оплаты проезда в регионе присоединились более пятидесяти перевозчиков. Кстати, они на этой акции ничего не потеряют – все неполученные доходы им компенсирует платежная система «Мир». Пока акция будет действовать четыре месяца – с 1 сентября до 31 декабря этого года, но не исключено, что ее могут продлить – все рассчитывают на долгоиграющее партнерство.

КОНКРЕТНО

За семь месяцев этого года более 700 раз проезд в общественном транспорте оплатили картой «Мир».

Более 900 тысяч обладателей карты «Мир» живут во Владимирской области.