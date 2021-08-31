Владимирцы стали чаще жаловаться на то, что люди захватывают газоны под парковку во дворах

. Фото: Николай ХИЖНЯК

Проблема приспособления газонов во дворах под парковки во Владимире существует уже давно. Люди самостоятельно отгораживают себе кусочек земли цепочками, вешают замки. Но не все с этим согласны.

В минувшие выходные наш читатель Роман из Доброго поехал к родственникам в Ленинский район и с удивлением обнаружил, что оставить машину просто негде.

- Все газоны превратили в паркинг — протянули тросики и заперли места на замки. Теперь чужой автомобиль здесь не оставишь. Так и пришлось бросать машину у проезжей части, - возмутился Роман. - Неужели это законно? Куда жаловаться?

По факту, административного правонарушения здесь, с наибольшей долей вероятности, не будет.

- Дело в том, что если речь идет об общедомовой территории, то она не является муниципальной собственностью, - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. – Но и тут есть нюансы. Если речь идет о новостройке, в которой изначально имеется подземный паркинг или иная парковка, места на которой продаются вместе с квартирой, либо сдаются в аренду, то тут все законно. А растягивание цепей во дворах все же представляется самозахватом. В такой ситуации для ее решения гражданам следует начать с общедомового собрания, на котором жильцы должны обговорить между собой эти вопросы.

Схема в данном случае такова: весь дом собирается на сход и решает судьбу своей общедомовой территории. Если решили делать парковки с цепочками — значит, так тому и быть. Но если же кто-то отгородил себе место самовольно, то жалоба на такого соседа направляется управдому или сразу в управляющую организацию, а уже она приедет и срежет ограничители. Но штрафовать кого-то тут просто не за что. Если же «захватчик» даже после визита «управляшки» упирается и не сдается, решать дело придется через исковое заявление в суд от имени жильцов дома или от конкретного гражданина, который посчитал, что его права нарушены.

Правда, в правиле об общедомовой территории есть одно исключение.

- Мы не занимаемся придомовыми территориями, но если жильцы начинают ограничивать заезды во дворы путем выставления блоков, перегородок или шлагбаумов, то приходится их демонтировать, так как это как раз незаконно, потому что во двор должна иметь свободный проезд спецтехника — машины «скорой», полиции, пожарных и так далее, - говорит Игорь Ефремов. - Конечно, если подъем шлагбаума для спецтранспорта обеспечен, тогда его не демонтируют, но исправная его работа останется на совести жильцов.

Есть и еще один подводный камень, который как раз и может подвести некоторых «захватчиков территорий» под штраф. Речь идет о парковке на городских газонах, которая муниципальными правилами запрещается. В случае, если автолюбитель заедет на травку, растущую рядом с домом, но вне общедомовой территории, то это уже будет расценено, как административное правонарушение. Однако в мэрии не скрывают, что в данной ситуации тоже не все просто — каждую такую ситуацию придется рассматривать отдельно, так как для определения, чья же эта земля — города или дома, придется всякий раз заглядывать в кадастровые карты.