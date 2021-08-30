Успеют ли мост у ДТЮ сдать к ноябрю? Мэрия уверяет, что да, владимирцы сомневаются

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Мост как был перекрыт по одной полосе, так и остался, пишут горожане в соцсетях. Конечно, мэрия еще весной указала сроком окончания ремонта ноябрь, однако, по мнению некоторых владимирцев, работы идут недостаточно быстро, чтобы уложиться в срок. При этом горожане пишут, что строителей на мосту они заметили только в последние дни. А так ремонтные работы простаивали.

Санкции применять не к кому

В мае нынешнего года начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов рассказывал, что на мосту заменят тротуарные блоки, а также установят новое освещение и ограждения. Кроме прочего, должны заменить дорожное полотно без демонтажа пролетов.

Летом одну часть объекта завершили, и сейчас сотрудники ГУП ДСУ-3, ремонтирующие мост, находятся уже на второй его части.

- Работы рассчитаны до 1 ноября, и у подрядчика остается два месяца. Наши коллеги из управления ЖКХ уверены, что работы ведутся в графике, - успокоил официальный представитель горадминистрации Александр Карпилович. - Причин волноваться нет, и оснований применять санкции к подрядчикам тоже.

По словам Карпиловича, «отсутствие» строителей на мосту, которое заметили горожане, объясняется очень легко. Дело в том, что до настоящего времени они занимались работами, связанными с инженерными системами — приводили в порядок опоры, плиты и другие элементы основания. Почти все эти труды делались под мостом, и лишь на днях рабочие «выбрались на поверхность», и занимаются обустройством верхней части конструкции.

- С учетом роли моста в организации движения мы хотели бы сдать его досрочно, но существуют определенные технологические правила и сроки, которые не хотелось бы нарушать. Об этом мы разговаривали с подрядчиками, - уточнил Александр Карпилович.

Все идет по плану

А вот со строительством второго крупного городского объекта ситуация слегка усложнилась, но не критично. Речь идет о строительстве развязки улиц Сперанского и Чапаева.

В скором времени здесь появится большое овальное кольцо, которое соединит массивную часть юго-западного района с выходами на проспект Ленина. Однако в процессе работ на пути подрядчиков встала техническая заминка.

- Сметная стоимость работ выросла на достаточно существенную сумму, потому что пришлось делать несколько больше инженерных коммуникаций, чем планировалось — в частности, перекладывались системы водоотведения, коллекторы канализации и многое другое, - рассказал Александр Карпилович.

Однако в мэрии заверили, что никакого перерасхода бюджета это обстоятельство не принесет. Дело в том, что деньги взяли из экономии, которая образовалась во время проводимых управлением архитектуры и строительства торгов.

В администрации города не называют точную сумму повышения сметной стоимости развязки, однако наш источник в мэрии уточнил, что речь может вестись о нескольких миллионах рублей. Этих расходов удалось бы избежать, не будь глобального повышения цен на строительные материалы.

- Все идет по плану, и речи о каком-то срыве сроков строительства развязки не велось и не ведется, - резюмировал Александр Карпилович.

Если все и дальше пойдет по намеченному графику, развязку на Чапаева-Сперанского сдадут уже в октябре.