Волонтер из Гусь-Хрустального очищал Арктику от мусора

Архив героя публикации.

Совсем недавно завершилась первая смена проекта «Чистая Арктика». Красноярский край стал первым регионом, принявших добровольцев. В группу вошли тридцать человек из 13 регионов страны: Республик Татарстан и Дагестан, Саратовской, Смоленской, Белгородской, Ленинградской областей и Красноярского края. Среди них - доброволец из Гусь-Хрустального Дмитрий Кудрявцев. Молодой человек признается, что это его первый опыт в таком большом деле. Раньше так далеко от дома он никогда не уезжал.

Кстати, условий для участия было немного — быть мужского пола (девушек допустили со второй смены), возраст 18-35 лет и иметь сертификат о вакцинации против коронавируса.

Белые ночи не давали уснуть

- Мы жили в комфортных условиях, в гостинице. А утром выезжали на место, дорога до него занимала около двух часов. Работали в Норильске и Дудинке, очищая берег Енисея. За многие годы освоения арктического региона скопилось огромное количество отходов. Местные жители рассказывали, что их никогда не вывозили, - говорит Дмитрий. - С берегов мы убирали металл, который весной прибивает льдинами, а также мусор, оставленный людьми. Работы было много — трудились с десяти утра до пяти вечера, с перерывом на обед.

В итоге ребята собрали и вывезли больше 14 тонн металлических отходов: начиная с обычной арматуры, заканчивая обшивками кораблей и грузовых контейнеров. И все это лежало на протяжении 15 километров береговой линии Енисея. Волонтерам не всегда удавалось вытащить металл руками, тогда на помощь нам приходила тяжелая техника.

- В первую неделю с погодой, можно сказать, повезло. Было +30, но одолевала мошкара. От нее спасал специальный защитный костюм, каска, резиновые сапоги. А вот потом начались дожди, и похолодало до +15. Пришлось утеплиться - надеть термобелье и зимнюю экипировку. Погода в тех краях очень непредсказуемая, - говорит Дмитрий.

Молодой человек признается, что экспедиция стала для него бесценным опытом и отличной возможностью проверить себя на прочность. Было интересно познакомиться с заполярной природой, увидеть просторы Арктики, реки, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Архив героя публикации.

- А увидеть полярный день — незабываемое ощущение. Хотелось даже остаться там, хотя, конечно, белые ночи мешали нам уснуть, - признается Дмитрий.

Субботники и благоустройство площадок

Дмитрий Кудрявцев — волонтер со стажем. Очищать родной город от мусора начал еще, будучи студентом колледжа. Говорит, что чиновники своими силами не справлялись, а привлекать местных жителей не торопились. Дмитрий решил исправить ситуацию и организовал первый большой субботник.

- У нас в городе есть водохранилище, с него-то мы и начали. Позвали людей, в основном откликнулись мои друзья. Но некоторые приходили целыми семьями. После этого раз в месяц мы начали проводить субботники в разных местах нашего города. И неравнодушных людей становилось с каждым разом все больше. Начинали с 15 человек, а осенью нас было уже 30, администрация помогала нам с техникой и вывозом мусора, - говорит Дмитрий. - Так появился молодежный центр «ЭкоГород».

Экологические акции в Гусь-Хрустальном для жителей стали уже привычными. Многие сами просят помощи волонтеров. Например, так было с субботником у озера в парке «Сказка». Здесь собрали пакеты, бутылки, окурки, битое стекло, было очень много кирпичей. Волонтеры вытащили из озера порядка двадцати бревен, которые непросто было тащить по болотистой почве. Очистка прибрежной зоны стала настоящим подарком для жителей ко Дню города.

Акция "Сад памяти".

В мае Гусь-Хрустальный впервые принял участие во всероссийской акции «Сад Памяти». В качестве площадки для высадки деревьев был выбран сквер около 10-й школы. Там было посажено 13 декоративных яблонь. Волонтеры центра обещали следить за посаженными саженцами и ухаживать за ними.

Сейчас работа в молодежном центре «ЭкоГород» ведется по нескольким направлениям: экология, гражданская инициатива (все проекты, инициированные людьми) и развитие территорий.

- Мы выиграли областную субсидию на проект «Важное дело». Им мы хотели убить сразу двух зайцев: благоустроить детские площадки во дворах и приобщить школьников во время каникул к занятию физкультурой. Поэтому мы организовали городской турнир по мини-футболу «Чемпионат дворовых команд». Участникам очень понравилась наша идея. К нам подходили родители мальчика, который живет в Москве, а на лето приехал к бабушке в Гусь, и просили, чтобы в следующем году мы снова организовали такой турнир, - говорит Дмитрий.

Теперь в центре хотят охватить другие виды спорта — баскетбол, волейбол и продолжить благоустройство площадок.

КОНКРЕТНО

Стать участником и волонтером молодежного центра «ЭкоГород» можно, вступив в группу ВКонтакте

Материал подготовлен при поддержке АНО "Дом НКО Владимирской области"