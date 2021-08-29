Владимирцы стали жить богаче

Кадр из мультфильма "Золотая Антилопа".

Как отмечают специалисты, среднедушевые денежные доходы жителей региона во 2 квартале 2021 года составили 28285 рублей в месяц и увеличились по сравнению с соответствующими периодами прошлого года на 13,1%. При этом в первом квартале доходы, наоборот, упали почти на 15 процентов. А в целом за полгода среднедушевой доход владимирцев составил 26 284,2 рублей и подрос по сравнению с прошлым годом всего на полтора процента – немного, особенно если учитывать, что за 2020 год среднедушевой доход жителей Владимирской области снизился и составил 97,5% по сравнению с 2019 годом.

При этом заработная плата в области тоже подросла. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2021 года по данным Владимирстата составила 36700,1 рубля, в том числе в июне 39754,1 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась соответственно на 9,7% и на 12,3%. И задолженностей по зарплатам, по данным Росстата, в регионе на 1 августа нет.

Но по данным портала hh.ru, средняя зарплата, которую предлагают соискателям, во Владимирской области в этом году упала на 24 рубля по сравнению с январем 2021 года (до 40 522 рублей в июле). При этом в среднем по стране средняя зарплата выросла на четыре с лишним тысячи рублей. В регионе наиболее заметно предлагаемые зарплаты выросли в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (+5 838 руб., до 45 386 руб.), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+4 836 руб., до 37 616 руб.), «Высший менеджмент» (+3 439 руб., 53 680 руб.) и «Банки, инвестиции, лизинг» (+3 141 руб., до 40 221 руб.). Наибольшее падение по предлагаемым зарплатам показали «Государственная служба, некоммерческие организации» (-7 013 руб., до 48 693 руб.), «Наука, образование» (-3 849 руб., до 36 981 руб.), «Безопасность» (-1 144 руб., до 51 957 руб.) и «Продажи» (-743 руб., до 37 713 руб.). Наиболее высокую заработную плату в регионе предлагают представителям сферы «Высший менеджмент» (в среднем, 56 680 рублей), а наиболее низкую – представителям сферы «Домашний персонал» (34 581 рубль).