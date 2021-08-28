Во Владимирских школах не ощущают недостатка детей, но ищут учителей

. Фото: Мария ЛЕНЦ

На подготовку школ Владимирской области к новому учебному году выделили 271 миллион рублей, этого хватило, чтобы они встретили 1 сентября во всеоружии. Столько же денег планируют выделить муниципалитетам на подготовку к учебным годам в 2022, 2023 и 2024 годах.

При этом начать учебный год планируют в очном формате, но с соблюдением «коронавирусных» ограничений, которые сохранятся минимум до нового года. Торжественные линейки и мероприятия 1 сентября пройдут только по классам, на перемене в одной рекреации сможет находиться только один класс – видимо, выходить из кабинетов дети будут по очереди, ходить в столовую ученики тоже будут по графику, а раздеваться не в привычной раздевалке, а либо в коридоре перед классом, либо в самом классе. А маски и школьникам, и учителям необязательны, но они смогут носить их по собственному желанию.

Зато меньше учеников станут учиться во вторую смену. В прошлом году таких школ было 78, в некоторых ввели вторую смену из-за коронавируса, чтобы развести потоки. В этом году в департаменте образования надеются, что их число снизится до 70, в том числе за счет открытия двух новых школ – на 675 мест в Камешково и на 1100 мест в микрорайоне Коммунар областного центра. Есть и другие плюсы: образование теперь станет доступнее для ребят.

- 1 сентября в регионе планируется открытие 30 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, 8 мастерских на базе Владимирского индустриального колледжа и Гусь-Хрустального технологического колледжа, детского технопарка «Кванториум» в лицее №1 в Муроме и центра цифрового образования детей «IT-куб» в Ковровском транспортном колледже, − сообщила и.о. директора областного департамента образования Елена Запруднова.

При этом чиновники от образования отмечают, что последствия демографической ямы школы пока не ощущают – наоборот, в этом году учиться придут пятнадцать с лишним тысяч первоклассников, это больше, чем год назад. Зато в школах стабильно не хватает учителей. Перед началом учебного года открыто 650-680 вакансий. Эта цифра остается стабильной последние три года. Часть вакансий удается закрыть за счет молодых специалистов - ежегодно приходят 200-250 молодых учителей. Правда, не все задерживаются надолго. Не исключено, что причина в зарплате: хотя первые два года молодые педагоги без категории получают доплату, даже с учетом всех выплат и классного руководства, работая на одну ставку, они могут заработать максимум 23-25 тысяч рублей. Но, как отметила Елена Запруднова, мало кто из учителей работает на одну ставку – в основном берут полторы-две. А потом страдают от усталости и эмоционального выгорания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во Владимирской области работают:

333 муниципальные школы

9 православных гимназий

420 детских садов

5 частных садиков

99 организаций дополнительного образования

35 организаций среднего образования

23 коррекционных школы-интерната

8 детских домов

1 организация дополнительного профессионального образования